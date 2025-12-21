美 쿠팡 모회사 주주, 김범석 ‘쿠팡 통제 책임자’ 지목…집단소송 제기

원고 “김범석, 공시 내용 통제 권한…허위, 오해 있는 진술”

주주 집단 소송 외에 피해 소비자 집단 소송도 진행 중

미국 뉴욕 증권거래소 앞에서 포즈를 취하는 김범석 쿠팡 의장. 쿠팡 제공

한국 쿠팡의 개인정보 유출 사태와 관련해, 미국 증시에 상장된 모회사 쿠팡 Inc. 와 김범석 의장 등을 겨냥한 주주 집단소송이 제기됐다. 중대한 사이버 보안 사고를 인지하고도 제때 공시하지 않아 주주들에게 피해를 줬다는 취지인데 원고 측은 김 의장을 쿠팡 Inc.의 운영과 공시를 최종적으로 통제한 핵심 책임자로 적시했다.



20일(현지시간) 캘리포니아 북부연방법원에 따르면 쿠팡 모회사인 쿠팡 Inc.의 주주인 조셉 베리는 지난 18일 쿠팡 INC. 법인과 김범석 의장, 거라브 아난드 최고재무책임자(CFO)를 상대로 증권 집단소송을 제기했다.



원고는 소장에서 김 의장과 아난드는 쿠팡 Inc.의 “통제 책임자(controlling person)”라고 주장했다. 특히 김 의장에 대해서는 최고경영자(CEO)이자 이사회 의장이라는 지위를 근거로 미 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 공시 문서의 내용을 통제할 권한을 가지고 있다고 봤다.



원고는 김 의장 등이 중대한 보안사고를 인지한 뒤에 4영업일 이내에 공시해야 한다는 의무를 위반했다고 지적했다. 쿠팡은 지난 16일에야 개인정보 유출 사실을 미 증권 당국에 공시했는데, 이는 11월 18일 사고 사실을 인지한 뒤 SEC 규정이 요구하는 공시 기한을 넘긴 것이라는 게 원고 측 설명이다. 원고는 사고 공개 이후 그 결과 주가가 하락하면서 투자자들이 손실을 입었다고 주장했다.



원고는 특히 김 의장 개인의 책임을 강조하며 허위·오해 소지가 있는 진술을 하면서 고의적으로 또는 최소한 중대한 과실로 행동했다고 주장했다. 이어 김 의장의 허위 진술과 누락으로 인해 쿠팡 주식의 시장 가격은 인위적으로 부풀려졌다고 덧붙였다.



원고는 이어 피고들이 회사가 이미 중대한 사이버 보안 사고를 겪고 있었음에도 사이버 보안 위험을 단지 가정적·일반적 위험으로 계속 설명했다고 지적했다.



원고인 베리는 비슷한 상황의 다른 주주들을 대변해 이번 소송을 제기했으며 집단소송 성격을 고려할 때 소송 참여 원고는 더 늘어날 수 있다.



이번에 제기된 소송은 한국 쿠팡이 아니라 모회사인 쿠팡 Inc.와 김 의장 등을 상대로 한 미 증권법에 따른 주주 집단소송이다. 이와 별개로 소비자 정보유출 피해를 다투는 소비자 집단소송도 미국에서 추진되고 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



