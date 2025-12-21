겨울방학과 함께 온 어린이공연축제…아시테지 겨울축제

26일부터 1월 4일까지 대학로 일대 … 올해 국내에서 호평받은 우수 어린이공연 모아

극단 별 비612의 ‘그림자 인형극 ? 이야기 쏙! 이야기야!’. (c)아시테지 코리아

겨울방학을 맞아 아이들을 위한 공연이 밀려오고 있다. 작품이 너무 많아서 고르기 어려울 때 ‘서울 아시테지 겨울 축제’는 실패 확률이 적은 선택지다. 한 해 동안 국내에서 호평받은 우수한 작품들을 모았기 때문이다.



서울 아시테지 겨울 축제는 (사)국제아동청소년연극협회 한국본부(이하 아시테지 코리아)가 겨울에 여는 축제다. 아시테지(ASSITEJ)는 1965년 파리에서 창립돼 전 세계 84개 회원국이 참여하는 비정부 국제기구로, 전 세계 아동청소년 공연 단체와 예술인이 회원으로 가입돼 있다. 1982년 설립된 아시테지 코리아는 매년 여름방학과 겨울방학 기간에 국내 대표 어린이청소년 공연축제 ‘아시테지 국제 여름축제’와 ‘서울 아시테지 겨울축제’를 각각 열고 있다.





22회째인 올해 서울 아시테지 겨울축제는 오는 26일부터 내년 1월 4일까지 10일간 대학로극장 쿼드, 종로 아이들극장, NC문화재단, 한예극장 등 대학로 일대에서 개최된다(표). 특히 올해는 어린이들의 무대로 오프닝을 장식한다. 지난 ‘제32회 전국어린이연극잔치’에서 금상을 수상한 경남 남해초등학교의 ‘엄마는 그래도 되는 줄 알았어’가 첫 무대를 연다. 전국어린이연극잔치는 1992년부터 초등학생들이 지도교사와의 협력을 통해 직접 자신들의 이야기를 무대에 올린다. 이번 작품은 아이들의 시선으로 가족의 사랑과 갈등을 풀었다.



대표공연은 총 7편으로, 어린이청소년 관객의 예술적 경험 확장을 위한 다양한 장르로 세심하게 배치되었다. 5~7세 이상의 미취학 어린이부터 초등학생 관객에게 권장하는 작품으로는 극단 여기, 우리의 ‘꼬마야, 꼬마야’, 극단 별 비612의 ‘그림자 인형극 ? 이야기 쏙! 이야기야!’, 극단 하땅세의 ‘걸리버 여행기 : ZOOM IN OUT’, 인형극단 아토의 ‘어느 날 까치를 보았는데…’가 있다. 8세 이상의 어린이와 청소년 관객에게 권장하는 작품으로는 문화예술굼터 뽱의 ‘둥둥주의보 : 어둡기 전에 돌아오렴’, 오!마이라이프 무브먼트 씨어터의 ‘이토록 무르익은 기적’, 극단 문의 ‘플란다스의 미친 개’가 있다.



극단 여기, 우리의 ‘꼬마야, 꼬마야’. (c)아시테지 코리아

공연 외에도 축제 기간 동안 누구나 무료로 관람 및 체험 가능한 전시와 부대 프로그램이 운영된다. 볼로냐 아동도서전에서 2022년 ‘올해의 일러스트레이터’로 선정된 그림책 작가 박현민의 특별전시 ‘눈, 눈, 눈’이 열린다. 이번 전시는 눈(snow)과 눈(eye)을 넘어서 새로운 상상력을 불러일으키는 공간으로 마련된다.



공연 전후 자유롭게 머물며 체험할 수 있는 예술놀이터와 휴식 공간도 마련된다. 축제 포스터 일러스트와 연계한 컬러링 체험, 독서 등을 즐길 수 있다. 여기에 관객과의 대화, 출연진과 함께하는 포토타임 등 공연 연계 프로그램도 운영된다.



문화예술굼터 뽱의 ‘둥둥주의보 : 어둡기 전에 돌아오렴’. (c)아시테지 코리아

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



