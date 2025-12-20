[르포]김포 애기봉 ‘성탄 철탑 트리’ 11년 만에 화려한 부활

과거·현재·미래를 한눈에 볼 수 있는 트리 설치

생태탐방로와 미디어 트리로 축제 분위기 연출

김병수 시장 “애기봉, 미래 밝히는 희망의 명소”

김포시 애기봉평화생태공원 생태탐방로에 조성된 트리로드가 20일 오후 밝은 빛으로 덮혀있다. 박재구 기자

아이들은 전시관 내부 체험 공간에서 크리스마스 리스와 스노우볼을 만들며 손끝으로 계절의 즐거움을 완성했다.

자연스럽게 인증샷을 남겼다.

해가 완전히 지기 전, 전시관 앞에서는 ‘애기봉 희망의 트리’ 제막식이 진행됐다. 김병수 김포시장을 비롯한 내빈들이 테이프를 자르자 철탑 트리에 불이 들어왔다.

2014년 철거된 이후 11년 만에 다시 밝혀진 성탄 철탑 트리였다. 높이 4.5m로 복원된 철탑 트리는 과거 애기봉을 상징하던 거대한 철탑을 떠올리게 했다. 군중 속에서는 탄성이 터져 나왔고, 잠시 스마트폰 셔터 소리마저 잦아들었다.

김병수 김포시장이 20일 김포시 애기봉평화생태공원 전시관 앞에서 11년 만에 부활한 '성탄 철탑 트리' 점등식을 진행하고 내빈과 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

현장에서는 박수와 환호가 이어졌고, 일부 방문객들은 발걸음을 멈춘 채 점등된 트리를 바라보았다.

김병수 김포시장이 20일 김포시 애기봉평화생태공원 생태탐방로에 조성된 트리로드를 배경으로 환영사를 진행하고 있다. 박재구 기자

이어 김포시 현안인 서울지하철 5호선 연장을 강조하자, 이곳에 모인 많은 김포시민들이 5호선 연장 필요성에 공감했다.

김포시 애기봉평화생태공원을 찾은 방문객들이 20일 전시관 광장에 마련된 미디어 트리에서 진행되는 공연을 관람하고 있다. 박재구 기자