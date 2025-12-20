[르포]김포 애기봉 ‘성탄 철탑 트리’ 11년 만에 화려한 부활
과거·현재·미래를 한눈에 볼 수 있는 트리 설치
생태탐방로와 미디어 트리로 축제 분위기 연출
김병수 시장 “애기봉, 미래 밝히는 희망의 명소”
20일 경기 김포시 애기봉평화생태공원에서 ‘애기봉 윈터라이트’ 행사가 열리며 공원은 축제 분위기로 가득 찼다. 푸드트럭이 늘어선 전시관 앞 광장에는 방문객들이 삼삼오오 모여 간단한 음식을 즐겼고, 아이들은 전시관 내부 체험 공간에서 크리스마스 리스와 스노우볼을 만들며 손끝으로 계절의 즐거움을 완성했다.
광장에 마련된 꽃으로 장식된 큰 별 포토존에서는 인증샷을 남기는 가족들의 웃음이 이어졌고, 대형 화면의 미디어 트리에서는 QR코드를 통해 소원을 남기는 이벤트도 진행됐다. 미디어 트리에 자신이 작성한 가족·연인에 대한 사랑 표현, 건강 기원, 평화에 대한 소원 등이 반짝이는 트리의 장식으로 송출되자 자연스럽게 인증샷을 남겼다.
해가 완전히 지기 전, 전시관 앞에서는 ‘애기봉 희망의 트리’ 제막식이 진행됐다. 김병수 김포시장을 비롯한 내빈들이 테이프를 자르자 철탑 트리에 불이 들어왔다. 2014년 철거된 이후 11년 만에 다시 밝혀진 성탄 철탑 트리였다. 높이 4.5m로 복원된 철탑 트리는 과거 애기봉을 상징하던 거대한 철탑을 떠올리게 했다. 군중 속에서는 탄성이 터져 나왔고, 잠시 스마트폰 셔터 소리마저 잦아들었다.
곧이어 방문객들은 주제공원으로 이동했다. 총 길이 700m에 달하는 생태탐방로는 크리스마스트리 형태로 조성돼 있다. 애기봉의 성탄 트리는 1964년 해병대가 처음 설치한 이후, 1971년부터 종교계 주도로 30m 높이의 철탑 트리가 40여년간 불을 밝혀 왔다. 여러 사정으로 2014년 철거되며 역사의 한 장면으로 남았고, 현재의 생태탐방로는 이를 계승하는 공간으로 설계됐다.
카운트다운과 함께 공원 일대의 조명이 꺼지자 잠시 정적이 흘렀다. 곧이어 점등 버튼이 눌리자 탐방로 전 구간이 한꺼번에 빛을 내며 트리의 형상이 드러났다. 길을 따라 이어진 조명은 단순한 장식이 아니라, 애기봉이 걸어온 시간과 기억을 한눈에 보여주는 듯했다. 현장에서는 박수와 환호가 이어졌고, 일부 방문객들은 발걸음을 멈춘 채 점등된 트리를 바라보았다.
이어 김포시립소년소녀합창단의 공연이 시작됐다. 늦은 오후 추위 속에서도 방문객들은 자리를 지켰다. 아이들의 또렷한 목소리가 공연장을 가득 채우자 곳곳에서 박수가 터져 나왔고, 휴대전화를 내려놓고 무대를 집중해 지켜보는 관객들의 모습도 눈에 띄었다.
김병수 시장은 이날 애기봉의 트리를 ‘과거·현재·미래’로 설명했다. 과거를 상징하는 것은 11년 만에 불을 밝힌 철탑 트리, 현재는 생태탐방로를 따라 조성된 700m 길이의 트리 형상 조명, 미래는 미디어 기술을 활용한 미디어 트리라고 강조했다.
김 시장은 “애기봉이 선보이는 크리스마스는 대립과 긴장이 아닌 희망과 공존”이라며 “오늘 애기봉이 밝히는 빛은 새로운 희망이자, 서로의 발걸음을 비추며 함께 걸어가야 할 ‘상생의 미래’를 의미한다. 애기봉은 이제 미래를 밝히는 희망의 명소이자 세계인의 화합을 상징하는 글로벌 문화명소로 나아갈 것”이라고 말했다. 이어 김포시 현안인 서울지하철 5호선 연장을 강조하자, 이곳에 모인 많은 김포시민들이 5호선 연장 필요성에 공감했다.
이후 전시관 광장에서는 미디어 트리를 중심으로 본격적인 점등 행사와 무대 공연이 이어졌다. 관객들 사이로 뮤지컬 싱어즈가 깜짝 등장해 공연을 시작하자, 현장은 금세 생기와 환호로 가득 찼다. 이어 창작뮤지컬 ‘애기봉’ 배우들이 갈라쇼 무대에 올라 작품 속 하이라이트 곡들을 선보이며 공연장은 한층 달아올랐다.
마지막으로 펼쳐진 와이어 액션 퍼포먼스에서는 공중에서 움직이는 배우들의 퍼포먼스와 미디어 트리 속 영상이 결합하며 애기봉의 이야기를 시각적 예술로 풀어냈다. 방문객들은 무대와 화면을 번갈아 바라보며 박수를 보내거나 숨을 죽인 채 집중하는 모습이었다.
행사가 끝날 무렵에도 방문객들은 쉽게 자리를 떠나지 않았다. 11년 만에 불을 밝힌 애기봉 성탄 트리는 과거의 철탑 트리를 재현하는 동시에, 생태탐방로와 미디어 트리를 통해 새로운 볼거리를 제공했다. 이날 많은 방문객들이 ‘과거·현재·미래’의 트리와 화려한 공연 장면을 사진과 영상으로 기록하며 현장을 즐겼다.
