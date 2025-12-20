김포시 ‘애기봉 윈터라이트’ 크리스마스 행사 성료

‘3색 트리의 향연’ 애기봉평화생태공원, 크리스마스 명소 부상

김병수 시장 “애기봉 밝히는 빛, 희망과 공존의 의미 담겼다”

트리로드를 즐기고 있는 관광객들. 김포시 제공

경기 김포시는 20일 애기봉평화생태공원이 세 가지 특별한 트리와 미디어 아트를 선보이는 크리스마스 행사 ‘애기봉 윈터라이트’를 성공적으로 마쳤다.



이번 행사에서는 애기봉의 역사와 상징을 담은 ‘애기봉 희망의 트리’, 산책로를 빛으로 감싼 ‘트리로드’, 관람객과 소통하는 ‘미디어 트리’가 공개됐다. 점등 순간마다 관람객들은 감탄을 금치 못하며 “오직 애기봉에서만 가능한 크리스마스 추억”이라는 반응을 보였다.



행사는 클래식한 트리를 모티브로 한 ‘애기봉 희망의 트리’ 제막으로 시작됐다. 이어 산책로에 설치된 ‘트리로드’가 점등되면서 빛 속을 걷는 듯한 몽환적인 분위기가 연출됐다.

애기봉 희망의 트리. 김포시 제공

계단 광장에서는 시민들이 QR코드를 통해 보낸 소원 메시지를 실시간으로 화면에 띄우는 ‘미디어 트리’가 설치돼 관람객과의 소통을 강화했다. 마지막 피날레에서는 와이어 액션 퍼포먼스가 진행돼 화려한 밤을 장식했다.



이외에도 실내 버스킹 공연, 시립소년소녀합창단 공연, 뮤지컬 싱어즈와 애기봉 뮤지컬 갈라쇼 등 다양한 공연이 펼쳐져 행사의 즐거움을 더했다.

인사말을 전하고 있는 김병수 시장. 김포시 제공

김병수 김포시장은 “애기봉이 밝히는 빛은 대립과 긴장이 아닌 희망과 공존의 의미를 담고 있다”며 “애기봉은 앞으로 세계인의 화합을 상징하는 글로벌 문화명소로 나아갈 것”이라고 말했다.



올해로 세 번째 열린 애기봉 크리스마스 행사는 매년 특별한 정취와 차별화된 콘텐츠로 시민들에게 희망과 화합의 메시지를 전달하고 있다.



김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



