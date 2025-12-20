‘김현정의 뉴스쇼’ 진행자 16년 만에 교체… 후임 박성태
CBS 라디오의 대표 아침 시사 프로그램 ‘김현정의 뉴스쇼’를 진행해온 김현정 PD가 16년 만에 마이크를 내려놓는다.
20일 방송계에 따르면 라디오 시사 프로그램 ‘김현정의 뉴스쇼’ 진행자인 김 PD는 내년 1월 2일 방송을 마지막으로 하차할 예정이다. 주중 오전 7시부터 약 2시간씩 생방송을 진행하는 김현정의 뉴스쇼는 국내 단일 시사 프로그램 유튜브 채널로는 최초로 구독자 100만명을 돌파해 현재는 약 163만명의 구독자를 보유하고 있다.
2008년 5월 12일 생방송 진행을 선보인 김 PD는 도중의 출산 휴직 기간, 라디오 음악 프로그램 연출 등 등 약 1년 공백을 제외하고는 항상 마이크를 놓지 않았다. 해당 기간 김 PD가 인터뷰한 인물은 국내외 정상을 포함해 1만5000명에 달하는 것으로 알려졌다. 2014년 한 차례 진행자가 교체됐을 당시에는 박재홍 아나운서가 진행자 역할을 맡았다.
후임 진행자로는 박성태 사람과사회연구소 실장이 발탁됐다. 박 실장은 JTBC 기자 출신으로 당시 JTBC 뉴스룸의 메인 앵커를 맡은 경력이 있다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
