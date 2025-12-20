논란의 엡스타인 문서 첫선… 트럼프 아닌 ‘클린턴’ 곳곳에
미국 정부가 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인에 대한 수사 관련 문서들을 마침내 공개했다. 처음 공개된 문건에서는 빌 클린턴 전 미국 대통령이 곳곳에서 모습을 비췄다. 주목을 모았던 도널드 트럼프 현 미국 대통령에 대한 언급은 거의 등장하지 않았다.
미 법무부는 19일(현지시간) 수십만 건 규모의 엡스타인 수사 문건 공개를 개시했다. 지난달 미 의회는 관련 문서 공개를 의무화하는 ‘엡스타인 파일 투명성 법’을 찬성 427표, 반대 1표로 통과시켰다. 이어 같은 달 19일 트럼프 대통령이 법안에 서명하면서 1개월 후인 이날이 공개 개시 기한이 됐다. 미 법무부는 피해자 보호를 위해 검토가 필요한 일부 자료에 대해서는 향후 몇 주에 걸쳐 추가로 공개할 계획이다.
이날 공개된 자료에는 엡스타인과 관련한 수사 증거 외에도 공화당이 오랫동안 공격해온 민주당 소속 클린턴 전 대통령의 사진이 다수 수록됐다. 클린턴 전 대통령이 엡스타인의 과거 연인이자 성범죄 공범인 길레인 맥스웰과 실내 수영장에서 수영을 즐기는 모습, 신원 미상의 성범죄 피해 여성과 욕조에 함께 들어가 있는 모습 등이 공개된 사진에 담겼다.
반면 1990년대부터 2000년대 초반까지 엡스타인과 활발히 교류했던 것으로 알려진 트럼프 대통령의 모습은 거의 등장하지 않았다. 로이터는 “문서 공개 전 가장 큰 관심사는 트럼프가 얼마나 비중 있게 등장할 것인가 하는 점이었다”면서 “트럼프의 사진은 거의 없었고, 문서 어디에서도 그를 언급하는 내용은 찾아볼 수 없었다”고 분석했다.
클린턴 측은 법무부가 트럼프 대통령에게 몰릴 비난 여론을 피하기 위해 클린턴 전 대통령을 부각시켰다고 비판했다. 클린턴 측 앤젤 우레나 대변인은 이날 성명을 내고 “20년도 넘은 흐릿한 사진을 얼마든지 공개할 수는 있겠지만 이 사안은 빌 클린턴에 관한 것이 아니다”라고 지적했다.
헤지펀드 매니저 출신의 억만장자 엡스타인은 자택과 별장 등에서 미성년자 수십 명을 비롯한 여성 다수에게 성범죄를 저지른 혐의로 체포됐다가 2019년 감옥에서 스스로 목숨을 끊었다. 당초 문건 공개에 미온적이었던 트럼프 대통령은 여론의 공개 요구가 커지자 뒤늦게 입장을 선회하고 법안에 서명한 바 있다. 트럼프 측은 문건 공개 이후 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.
