李 대통령 “연말 취약계층 부담 커져… 난방비·먹거리 지원 확대”

李 대통령 “연말 취약계층 부담 커져… 난방비·먹거리 지원 확대”
이재명 대통령이 연말 취약계층의 난방비와 장바구니 물가 부담 증가를 언급하면서 관련 지원을 대폭 확대하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 20일 자신의 페이스북에 “민생이 흔들리는 겨울철, 더 어려운 국민의 삶을 더 안전하게 지키겠다”는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다. 그는 “더 어려운 국민에게 더 많은 온기가 전해지도록 정부의 책임 있는 역할이 필요하다”고 강조했다.
우선 이 대통령은 “최근 등유와 액화석유가스(LPG)를 사용하는 취약계층의 부담이 커지고 있다”면서 동절기 난방비 부담을 우려했다. 그러면서 “에너지 바우처 지원금을 대폭 늘려 난방비 고통을 덜겠다”고 약속했다.
최근 수입 상품을 중심으로 불어나고 있는 물가 부담에 대해서도 입을 열었다. 이 대통령은 “연말 국민의 장바구니 물가 걱정을 완화하기 위해 농축수산물 할인 행사도 함께 진행하겠다”면서 “어려운 국민 누구에게나 먹거리와 생필품을 지원하는 ‘그냥드림’ 사업 역시 확대하겠다”고 덧붙였다.
겨울철 안전과 돌봄·소득·주거·이동 등 생활 전 영역을 아우르는 종합적인 대책이 필요하다고도 강조했다. 그는 “특히 틈새 없이 두툼한 ‘사회 안전 매트리스’로 복지 사각지대에 놓인 국민을 지키는 적극적이고 촘촘한 행정이 무엇보다 요구된다”고 밝혔다.
그러면서 “한 사람의 공직자가 어떻게 행동하고 판단하느냐에 따라 국민의 삶은 크게 개선될 수도, 심지어는 벼랑으로 내몰릴 수도 있다”면서 “국민께서 이번 겨울을 안전하고 따뜻하게 보내시도록 모든 공직자가 힘을 모아주시기 바란다”고 했다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사