시사 전체기사

李 대통령 “연말 취약계층 부담 커져… 난방비·먹거리 지원 확대”

입력:2025-12-20 11:56
수정:2025-12-20 13:36
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 정동영 통일부 장관에게 질문하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 연말 취약계층의 난방비와 장바구니 물가 부담 증가를 언급하면서 관련 지원을 대폭 확대하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 20일 자신의 페이스북에 “민생이 흔들리는 겨울철, 더 어려운 국민의 삶을 더 안전하게 지키겠다”는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다. 그는 “더 어려운 국민에게 더 많은 온기가 전해지도록 정부의 책임 있는 역할이 필요하다”고 강조했다.

우선 이 대통령은 “최근 등유와 액화석유가스(LPG)를 사용하는 취약계층의 부담이 커지고 있다”면서 동절기 난방비 부담을 우려했다. 그러면서 “에너지 바우처 지원금을 대폭 늘려 난방비 고통을 덜겠다”고 약속했다.

최근 수입 상품을 중심으로 불어나고 있는 물가 부담에 대해서도 입을 열었다. 이 대통령은 “연말 국민의 장바구니 물가 걱정을 완화하기 위해 농축수산물 할인 행사도 함께 진행하겠다”면서 “어려운 국민 누구에게나 먹거리와 생필품을 지원하는 ‘그냥드림’ 사업 역시 확대하겠다”고 덧붙였다.

겨울철 안전과 돌봄·소득·주거·이동 등 생활 전 영역을 아우르는 종합적인 대책이 필요하다고도 강조했다. 그는 “특히 틈새 없이 두툼한 ‘사회 안전 매트리스’로 복지 사각지대에 놓인 국민을 지키는 적극적이고 촘촘한 행정이 무엇보다 요구된다”고 밝혔다.

그러면서 “한 사람의 공직자가 어떻게 행동하고 판단하느냐에 따라 국민의 삶은 크게 개선될 수도, 심지어는 벼랑으로 내몰릴 수도 있다”면서 “국민께서 이번 겨울을 안전하고 따뜻하게 보내시도록 모든 공직자가 힘을 모아주시기 바란다”고 했다.

이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이의재 기자
경제부
이의재 기자
394
국민일보 경제부 이의재 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘22년 대선 통해 국회·청와대 진출, 잘하면 차기 대권까지’…재판서 드러난 통일교의 ‘큰
대전 관평동서 땅꺼짐…출동 중 소방차 바퀴 빠져
尹, 김건희특검 첫 조사…“아내 금품수수 몰랐다”
李 대통령 “연말 취약계층 부담 커져… 난방비·먹거리 지원 확대”
중학생 아들 몰래 딸 셋 데리고 이사…40대 친모 집유
“개야 누더기야?” 200마리 쏟아져 나온 가정집 [개st하우스]
조용한 알약 혁명… 살빼기 판 바꾼다
공개된 통일교 회의록…尹 돕는 대가로 공천·靑 진출 노렸다
국민일보 신문구독