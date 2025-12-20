‘한빛-나노’ 오늘도 불발… 이노스페이스 “기술 점검 필요”
우주발사체 기업 이노스페이스가 20일 발사 예정이었던 첫 상업 발사체 ‘한빛-나노’의 발사 시도를 중단한다고 밝혔다.
이노스페이스에 따르면 한빛-나노는 현재 발사체 2단 연료인 액체 메탄 탱크 충전용 밸브에 대한 기술적 점검이 필요한 상황이다. 본래 이노스페이스는 이날 오전 9시30분(현지시간 19일 오후 9시30분) 브라질 알칸타라 우주기지에서 한빛-나노를 발사할 예정이었다.
한빛-나노의 발사 연기는 이번이 세 번째다. 앞서 지난달 22일(현지시간)에는 항전 장비에서 이상 신호가 발견돼 발사가 지난 17일로 미뤄졌고, 지난 15일에는 발사대로 이송된 상태에서 1단 산화제 공급계 냉각장치에 이상이 감지돼 다시 한 번 발사가 연기됐다.
한빛-나노는 90㎏ 탑재체를 고도 500㎞ 태양동기궤도에 투입할 수 있는 길이 21.8m, 지름 1.4m의 2단형 우주 발사체다. 이륙 중량은 18.8t이고 1단은 추력 25t급 하이브리드 로켓엔진 1기, 2단은 추력 3t급 액체 메탄 로켓엔진 1기를 장착했다.
항공우주 분야에서는 민간 상업 발사체의 발사 연기가 비교적 빈번하게 발생한다. 지난 3월에는 스페이스X가 발사체 팰컨9에 한미 합작 우주망원경 ‘스피어엑스’를 싣고 발사를 준비하다가 악천후와 기기 이상 등으로 8차례 발사가 연기됐다.
이노스페이스는 “발사 가능 기간 내 발사 재시도 날짜는 브라질 공군과 협의 후 결정할 예정”이라고 밝혔다. 한빛-나노의 발사 가능 기간은 브라질 현지 기준으로 이달 22일까지다.
