시사 전체기사

공정거래위원장 “쿠팡 영업정지 가능성 열어놓고 있어”

입력:2025-12-19 23:57
공유하기
글자 크기 조정
주병기 공정거래위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 금융위원회·공정거래위원회 업무보고에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

주병기 공정거래위원장이 고객 정보가 대량으로 유출된 쿠팡과 관련해 “영업정지 처분을 할 가능성도 열어놓고 있다”고 19일 밝혔다.

주 위원장은 이날 밤 KBS ‘뉴스라인W’에 나와 “분쟁 조정이나 소송 지원 같은 가용 수단을 총동원해서 소비자 피해를 구제하려고 하고 있다”면서 이렇게 말했다.

다만 주 위원장은 온라인 상거래 과정에서 소비자 정보가 도용된 게 우선적으로 확인돼야 하고, 소비자에게 재산 피해가 발생했거나 그럴 우려가 있는지 파악해야 한다고 설명했다.

주 위원장은 소비자 재산 피해 등이 있다면 이를 회복하기 위한 조치를 쿠팡에 요구해야 하며 이를 적절히 실행하지 않을 경우 영업정지를 명령할 수 있다고 말했다.

그러면서도 “영업정지가 소비자들에게 피해를 입힐 수 있다면 그것에 갈음해서 과징금을 처분할 수 있다”고 말했다. 영업정지 처분을 하지 않게 될 가능성도 함께 거론한 셈이다.

주 위원장은 현재 합동 조사반 조사가 진행 중인 점을 언급하며 “개인정보 유출에 대한 책임을 묻는 것이 가장 첫 번째 해야 할 일”이라고 강조했다.

주 위원장은 이날 이재명 대통령에게 보고한 공정위 강제 조사권 확보 구상을 두고는 “행정제재 실효성을 강화한다는 취지에 부합하도록 조사권을 강화하는 방안을 마련하도록 하겠다”고 말했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“개야 누더기야?” 200마리 쏟아져 나온 가정집 [개st하우스]
조용한 알약 혁명… 살빼기 판 바꾼다
공개된 통일교 회의록…尹 돕는 대가로 공천·靑 진출 노렸다
민주당 텃밭 호남서 또 불법당원 모집?…정가 ‘술렁’
“회장님 존경합니다” Z세대가 뽑은 올해의 리더 1위는?
‘패스트트랙 충돌’ 박범계·박주민 벌금 300만원 선고유예
‘콜드플레이 공연 불륜’ 캐벗 “실수의 대가가 살해 협박이어야 하느냐”
‘안면인증’ 거부시 휴대폰 개통 불가… 내년 의무화
국민일보 신문구독