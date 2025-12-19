양주시 ‘문화관광재단 설립’ 본격화…조례안 시의회 통과
경기 양주시가 문화관광 정책을 전담할 재단 설립을 위한 법적 기반을 마련했다.
양주시는 지난 18일 열린 제383회 양주시의회 정례회에서 ‘양주문화관광재단 설립 및 운영 조례안’이 통과됐다고 19일 밝혔다. 이에 따라 시는 문화예술과 관광 진흥 정책을 보다 전문적이고 체계적으로 추진할 전담 조직 설립 절차에 본격 착수하게 됐다.
양주문화관광재단은 지역 문화·관광 자원을 연계·활용해 시민 문화복지 증진과 관광 콘텐츠 개발, 문화관광 활성화 사업을 추진하고 국·도비 공모사업 대응 등 전문 업무를 수행할 예정이다. 특히 중앙정부의 관광 분야 공모사업 확대 기조에 맞춰 관련 사업을 선제적으로 발굴하는 역할을 맡게 된다.
이 같은 재단 설립 필요성에 공감한 지역 단체와 기관, 대학 등은 조례 제정 과정에서 자발적으로 의견을 모아 시에 전달했다. 전국아파트입주자대표회의연합회 경기지부 양주시지회도 1만여명의 시민 서명을 통해 양주문화관광재단의 조속한 설립을 촉구했다.
재단은 시 자체 재원에 대한 의존도를 낮추기 위해 국·도비 공모사업 유치, 민간 협력 사업 추진, 기부금 확보 등 외부 재원 발굴에도 주력할 계획이다. 이를 통해 문화관광 분야 재정 부담을 완화하고, 확보된 재원을 재투자하는 지속 가능한 사업 구조를 구축한다는 방침이다.
시는 조례 제정 이후 출연금 동의 절차를 거쳐 임원 구성과 정관·제 규정 마련, 창립총회 등을 순차적으로 진행해 내년 상반기까지 법인 설립을 마무리하고, 2026년 하반기 재단 출범을 목표로 준비를 이어갈 계획이다.
시 관계자는 “문화관광재단 설립은 시 재정에만 의존하던 정책 추진 방식에서 벗어나 외부 재원을 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “재단 출범을 통해 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 문화관광 자원을 체계적으로 육성하겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
