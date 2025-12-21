한국아동복지협회·우체국공익재단 ‘청년밥심 스타트온’ 진행
자립준비청년 식비지원사업 10개월간 진행
한국아동복지협회는 지난 3월부터 12월까지 10개월간 우체국공익재단의 지원을 통해 자립준비청년 245명을 대상으로 매월 30만원씩(1인당 총 300만원) 식비를 지급하는 ‘청년밥심 스타트온(溫)’ 식비지원사업을 성공적으로 진행했다고 21일 밝혔다.
‘청년밥심 스타트온(溫)’은 아동양육시설, 공동생활가정, 가정위탁에서 퇴소한 자립준비청년을 대상으로 식비를 지원하는 사업으로, 자립준비청년이 균형 잡힌 식생활을 유지할 수 있도록 돕고 정기적인 모니터링을 통해 취약 청년을 발굴해 자립 초기의 안정적인 정착을 지원했다.
또한 자립준비청년의 자립 역량 강화를 위해 직접 수확한 식재료로 요리를 만들어보는 원데이 클래스와 도자기 공예 원데이 클래스를 운영했으며, 다이어트 강의와 건강한 식생활 정보를 제공해 청년들의 건강한 홀로서기를 도왔다.
청년밥심 스타트온(溫)에 참여한 자립준비청년 이유나(가명)씨는 “청년밥심 지원으로 식비 부담이 줄어 경제적 어려움이 완화됐다”라며 “매달 제공되는 식생활 정보가 건강한 식습관을 형성하는 데 도움이 됐다. 세심한 배려와 도움에 감사드린다”라고 전했다.
또 다른 자립준비청년 김진호(가명)씨는 “다양한 네트워킹 데이를 통해 문화 체험과 새로운 경험을 할 수 있었다”라며 “자립준비청년들과 자립정보를 공유하고 교류할 수 있어 의미 있는 시간이었다. 이 프로그램을 통해 대인관계 능력이 향상될 수 있었다”라고 말했다.
한국아동복지협회 관계자는 “우체국공익재단 식비지원사업 청년밥심 스타트온을 통해 자립 초기 청년들이 겪는 경제적·심리적 부담을 완화하고, 건강한 식습관을 실천할 기회를 제공하여 홀로서기의 출발을 안정적이고 따뜻하게 지원할 수 있었다”고 밝혔다.
한편, 우체국공익재단은 공익사업의 전문성과 효율성, 지속가능성 증대를 위해 우정사업본부가 설립한 재단법인으로 우체국예금과 우체국보험 재원을 활용해 아동·노인·장애인 등 6만여명을 대상으로 90억원 규모의 공익사업을 추진하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사