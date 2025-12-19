하남시의회, 예산 증액 수정안 최초 의결…“성숙한 지방자치 출발점”

지난 18일 열린 하남시의회 제344회 제2차 정례회 제3차 본회의. 하남시의회 제공

하남시의회는 지난 18일 제344회 제2차 정례회 제3차 본회의를 열고 2026년도 예산안 수정안과 2025년도 행정사무감사 결과보고서 등 총 7건의 안건을 의결하며 올해 공식 의사일정을 모두 마무리했다. 이번 정례회는 1991년 개원 이후 34년 만에 처음으로 예산 증액을 포함한 수정예산안이 통과된 점에서 의미를 남겼다.

이번 본회의에서는 2025년도 행정사무감사 결과보고서도 채택됐다. 감사는 지난 11월 20일부터 28일까지 진행됐으며, 자치행정위원회 106건, 도시건설위원회 61건 등 총 167건의 지적 및 시정 요구사항이 담겼다.

금 의장은 “첫걸음은 다소 어색하고 아플 수 있지만, 이번 결정이 하남시와 시의회가 분권과 협치를 통해 더 성숙한 지방자치로 나아가는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다. 한