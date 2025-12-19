하남시의회, 예산 증액 수정안 최초 의결…“성숙한 지방자치 출발점”
경기 하남시의회가 개원 이래 처음으로 예산 증액을 포함한 수정예산안을 의결했다.
하남시의회는 지난 18일 제344회 제2차 정례회 제3차 본회의를 열고 2026년도 예산안 수정안과 2025년도 행정사무감사 결과보고서 등 총 7건의 안건을 의결하며 올해 공식 의사일정을 모두 마무리했다. 이번 정례회는 1991년 개원 이후 34년 만에 처음으로 예산 증액을 포함한 수정예산안이 통과된 점에서 의미를 남겼다.
금광연 의장은 19일 “제9대 의회의 마지막 정례회에서 예산 증액이라는 역사적인 결정을 내렸다”며 “이는 집행부 중심의 일방적인 예산 편성 관행에서 벗어나 지방의회가 재정 운영의 기준과 방향을 제시한 것”이라고 밝혔다. 이어 “의원 발의 조례와 주민 요구가 담긴 사업들이 반복적으로 후순위로 밀려온 상황에서 더 이상 이를 외면할 수 없었다”고 설명했다.
예산결산특별위원회는 종합심사를 통해 총 11억5169만9000원을 감액하는 동시에 시민 안전과 생활에 직결된 8개 사업에 대해 3억5000만원을 증액한 예산안을 확정했다. 의회는 재정 건전성을 유지하면서도 민생과 직결된 사업을 보완하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
이번 본회의에서는 2025년도 행정사무감사 결과보고서도 채택됐다. 감사는 지난 11월 20일부터 28일까지 진행됐으며, 자치행정위원회 106건, 도시건설위원회 61건 등 총 167건의 지적 및 시정 요구사항이 담겼다.
금 의장은 “첫걸음은 다소 어색하고 아플 수 있지만, 이번 결정이 하남시와 시의회가 분권과 협치를 통해 더 성숙한 지방자치로 나아가는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다. 한편, 하남시의회는 내년 2월 3일부터 12일까지 제345회 임시회를 열고 새해 첫 의사일정을 시작할 예정이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
