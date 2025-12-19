호주 시드니 ‘총격범 제압’ 영웅, 24억원대 성금 받아
호주 시드니 본다이 비치에서 유대인을 표적으로 한 총격 사건 당시 총격범으로부터 총을 빼앗아 피해를 줄인 ‘시민 영웅’ 아흐메드 알 아흐메드(43)가 온라인상에서 모인 성금을 받았다.
성금 규모는 250만 호주달러(약 24억4000만원)를 넘는다.
그는 자신이 성금을 받을 자격이 있는지 되묻곤 당시 행동은 진심에서 나온 것이라고 말했다.
19일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 시드니 한 병원에서 입원 치료 중인 아흐메드는 크라우드펀딩사이트 ‘고펀드미’에 개설된 성금 페이지 운영자 재커리 데레니오스키로부터 수표를 전달받았다.
미국 유명 헤지펀드 매니저인 빌 애크먼이 10만 호주달러(약 9800만원)를 기부하는 등 전 세계에서 4만3000여명이 성금을 냈다.
아흐메드는 수표를 건네받고 ‘내가 받을 자격이 있나’라고 물었다.
이에 데레니오스키는 “한 푼도 남김없이 그렇다”며 답했고, 아흐메드는 “내가 사람들을 구한 것은 진심에서 나온 행동이었다”고 말했다.
아흐메드는 이어 “이 나라는 세계 최고 나라”라면서 “더 이상은 안 된다. 신이시여. 호주를 지키소서”라고 덧붙였다.
아흐메드는 ‘기부자들에게 하고 싶은 말이 있느냐’며 묻는 말에 “서로, 모든 인간과 함께 뭉쳐라. 그리고 모든 나쁜 일은 잊고 생명을 구하기 위해 계속 나아가라”고 답했다.
아흐메드는 받은 돈을 어디에 쓸지는 언급하지 않았다.
지난 14일 시드니 유명 해변인 본다이 비치에서 열린 유대인 명절 축제에서 인도 출신 아버지 사지드 아크람(50)과 아들 나비드 아크람(24)이 총기를 난사해 15명이 숨졌다.
아흐메드는 사지드에게 달려들어 몸싸움을 벌인 끝에 총을 빼앗았으나, 나비드 총격으로 다쳐 수술받고 병원에서 회복 중이다.
아흐메드는 2006년쯤 시리아 북서부 이들리브주에서 일자리를 찾아 호주로 이주, 호주 시민권을 얻었다.
그는 현지에서 과일 상점을 운영하면서 6살·5살 두 딸을 키우고 있다.
지난 16일엔 앤서니 앨버니지 호주 총리도 병실을 찾아 그를 위로했다.
앨버니지 총리는 기자들에게 “그는 진정한 호주의 영웅”이라고 치켜세웠다.
그러고는 “아흐메드는 우리나라의 가장 훌륭한 모습을 보여준다. 우리는 이 나라가 분열되는 것을 용납하지 않을 것이다. 그게 바로 테러리스트들이 원하는 것”이라고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
