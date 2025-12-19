“공공의 가치, 실천으로 증명했다”… 공공정책대상 10개 기업 수상

‘제10회 공공정책대상’에 ㈜나인스쿨과 아세아마린㈜ 등 교육·환경·보건 분야 10개 업체가 수상했다.
국민일보(사장 김경호)가 주최한 올해 공공정책대상 수상자들은 교육·환경· 보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업 등을 대상으로 심사를 거쳐 선발했다.
시상식은 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 개최됐다. 김경호 국민일보 사장은 인사말에서 “오늘 이 자리는 단순한 성과 평가를 하는 것이 아니라 우리 사회가 지향해야 할 정책 방향과 책임을 돌아보는 자리”라며 “오늘 수상한 기업과 대표들은 말보다는 실천으로 공공의 가치를 증명하신 분들”이라고 격려했다.
교육부장관상을 수상한 복진환 ㈜나인스쿨 대표는 “이번 수상은 수많은 학부모들과 배움의 의지를 잃지 않았던 많은 학생들, 그리고 헌신적으로 노력한 임직원들 덕분”이라며 “앞으로도 ‘교육이 한 사람의 인생을 바꿀 수 있다’는 믿음을 잃지 않고 더욱 매진하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.
보건복지부장관상을 받은 도언록 1㎜ 성형외과 원장은 “저희가 맡은 분야에서 정책에 도움이 될 수 있는 많은 아이디어를 낼 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다. 또 다른 보건복지부장관상 수상자인 고범진 잘해주는 치과 원장은 “이번 수상을 새로운 도약의 기회로 삼겠다. 초심을 잃지 않고 최선을 다하겠다”고 전했다.
태양광전문기업인 ㈜솔라엘디는 기후에너지환경부장관상을 받았다. 정상명 ㈜솔라엘디 대표는 수상 소감에서 “고객과 임직원들 덕분에 수상의 영예를 안았다”면서 “신재생에너지 보급에 앞장서는 한편 지역사회와 상생하며 대한민국 에너지 미래를 밝히는데도 힘을 쏟겠다”고 말했다.
또 다른 기후에너지환경부장관상 수상 기업인 주식회사 브라운스톤의 김경림 부대표는 “인조대리석을 생산·유통하면서 환경보전에 기여하고 있다”면서 “앞으로도 기후와 에너지에 좋은 영향력을 끼치는 기업이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.
고용노동부장관상을 받은 이커머스 전문 기업인 주식회사 위드아이제이의 신혜원 대표는 “많은 여성들이 육아를 하면서 일자리를 가질 수 있도록 하겠다는 목표로 여기까지 달려왔다”면서 “온라인 시장을 통해 성장하는 기업의 멋진 스토리를 계속 이어가겠다”고 말했다.
해양수산부장관상을 수상한 유한회사 오가닉티앤씨의 김종헌 대표는 “친환경 수산물 인증 기관으로서 세계적인 인증기관을 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다. 또 다른 해양수산부장관상을 수상한 한말송 아세아마린㈜ 대표는 “바다와 세계로 뻗어나가는 해운업계가 없으면 대한민국의 발전도 없다”면서 “앞으로 해양환경과 수자원보호에 힘쓰면서 해운업계가 함께 발전해나갈 수 있도록 노력하겠다”고 수상소감을 전했다.
제10회 공공정책대상 수상 명단
◇교육부장관상
㈜나인스쿨
◇보건복지부장관상
1㎜ 성형외과 · 잘해주는 치과
◇기후에너지환경부장관상
주식회사 브라운스톤 · 주식회사 솔라엘디
◇고용노동부장관상
주식회사 위드아이제이 · 올 디
◇해양수산부장관상
(유)오가닉티앤씨 · 아세아마린㈜
◇중소벤처기업부장관상
하카코리아
