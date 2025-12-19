[속보] 경찰 “강남구청역 인근 10중 추돌사고…3명 이송”
서울 강남구 지하철 7호선 강남구청역 인근 도로에서 차량 10대가 부딪히는 추돌 사고가 발생, 6명이 다쳤다.
19일 경찰과 강남구청 등에 따르면 이날 오후 5시37분쯤 시내버스가 강남구 삼성동 강남구청역 사거리에서 정차 중인 승용차와 SUV 차량을 잇달아 들이받으며 차량 10대가 연쇄적으로 추돌했다.
이 사고로 버스 승객 등 6명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다.
인근 도로에 정체 현상이 빚어지며 퇴근길 불편이 이어지고 있다.
버스 운전자인 60대 남성은 술을 마시고 운전대를 잡은 것은 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 약물 투약 여부를 조사하고 블랙박스 영상을 분석하는 등 구체적 사고 경위를 파악하고 있다.
