코스닥 부실기업 신속 퇴출… 연기금 진입도 유도
정부가 ‘2부 리그’ 평가를 받는 코스닥 시장의 신뢰를 제고하기 위해 상장심사와 상장폐지 기준을 재설계하고 기관 투자자들의 진입 여건을 개선하는 등 대책 방안을 발표했다.
금융위는 19일 이같은 내용이 담긴 ‘코스닥 신뢰+혁신 제고 방안’을 발표했다. 우선 금융위는 상장도 쉽고 퇴출도 쉬운 다산다사(多産多死) 구조로 상장심사·상장폐지 제도를 재설계할 방침이다. 혁신기업의 원활한 상장과 부실기업의 엄정·신속한 퇴출을 유도하기 위해서다. 올해 코스닥 상장폐지 결정 건수(38개)는 최근 3년 평균(15개)의 약 2.5배 수준으로 늘었다.
기술특례 상장 제도도 손본다. 인공지능(AI), 우주산업, 에너지 등 국가적으로 중요한 핵심기술 분야에 대해서는 맞춤형 기술특례상장 제도를 전면 도입한다. 올해 중 이들 3개 산업에 대한 기준을 마련하고 내년 중 산업 분야를 순차적으로 확대할 계획이다. 기술특례상장 기업이 상장폐지 면제 유예기간(5년) 동안 상장심사를 받은 기술과 무관한 사업으로 주된 사업을 변경하는 경우를 상장폐지 심사 사유로 추가한다.
기관투자자 진입 여건도 개선한다. 지난해 말 기준 코스피 전체 거래대금에서 기관의 거래대금이 차지하는 비중이 18.2%, 코스닥의 경우 4.6%에 불과했다. 이에 코스닥벤처펀드의 세제 혜택 한도(현행 3000만원)를 확대하고 내년 3월 도입되는 기업성장집합투자기구(BDC) 세제 혜택 신설을 적극 검토한다.
국민연금·공무원연금 등 주요 연기금의 코스닥 참여 유인도 제고할 계획이다. 기금 운용 평가 시 기준수익률(현행 코스피 지수)에 코스닥 지수를 일정 비율 반영하는 방안이다.
금융위는 이외에도 거래소 코스닥 시장 본부의 독립성과 자율성 제고, 공모가 산정의 객관성 제고와 상장 주관사 책임 강화를 통한 기업공개(IPO) 투자자 보호 장치 마련 등을 제시했다.
