전현무 ‘차량 링거’ 사진 논란에…“불법 시술 아냐” 해명

2016년 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다' 장면 일부. MBC 방송화면 캡처

방송인 전현무. 뉴시스

최근 방송인 박나래, 그룹 샤이니 멤버 키, 유명 유튜버 입짧은햇님 등이 이른바 ‘주사 이모’라 불리는 비의료인에게 불법 시술을 받은 사실이 확인되면서 전현무의 과거 방송 장면을 두고도 논란이 일었다.