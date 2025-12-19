시사 전체기사

전현무 ‘차량 링거’ 사진 논란에…“불법 시술 아냐” 해명

입력:2025-12-19 18:22
2016년 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다' 장면 일부. MBC 방송화면 캡처

방송인 전현무(48)가 차량 내에서 링거를 맞는 사진이 9년 전 방송에 노출된 데 대해 “의사 처방을 받은 것”이라고 즉각 해명에 나섰다.

전현무 소속사 SM C&C는 “전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 거쳐 치료를 받은 것”이라고 19일 밝혔다.

소속사는 “최근 온라인상에서 확산된 과거 방송 장면은 2016년 ‘나 혼자 산다’ 방송분”이라며 “촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것”이라고 설명했다.

방송인 전현무. 뉴시스

최근 방송인 박나래, 그룹 샤이니 멤버 키, 유명 유튜버 입짧은햇님 등이 이른바 ‘주사 이모’라 불리는 비의료인에게 불법 시술을 받은 사실이 확인되면서 전현무의 과거 방송 장면을 두고도 논란이 일었다.

소속사는 “처치의 마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진의 판단 및 처방에 따라 진행됐다”며 “의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다”고 전했다.

이어 “현재 제기되고 있는 의혹은 당시의 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상황에서 일부 장면이 온라인에서 거론되며 비롯된 오해”라며 “사실과 다른 오해가 확산되지 않도록, 근거 없는 추측과 왜곡된 해석에 대해 자제를 부탁드린다”고 강조했다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

권남영 기자
온라인뉴스부
권남영 기자
