해리슨 포드, 美배우조합 평생공로상…“동료의 인정, 큰 의미”
할리우드 배우 해리슨 포드(83)가 미국 배우·방송인조합(SAG-AFTRA)이 수여하는 평생공로상을 받게 됐다.
SAG-AFTRA는 해리슨 포드가 배우 경력과 인도주의적 업적을 인정받아 이 조합의 최고 영예인 평생공로상 수상자로 선정됐다고 18일(현지시간) 밝혔다.
그러면서 “장르를 정의하는 연기와 우리 문화의 일부가 된 캐릭터로 전 세계 관객을 사로잡았으며, 다양한 인도주의·환경운동에도 의미 있게 기여해 왔다”고 수상 배경을 설명했다.
1960년대에 영화계에 발을 디딘 포드는 1977년 ‘스타워즈’ 첫 작품에서 ‘한 솔로’ 역으로 세계적 스타로 도약한 이후 스타워즈 후속 시리즈의 흥행을 이끌었다. 1980년대에는 ‘인디애나 존스’ 시리즈 주인공으로 활약했다. SF 명작으로 꼽히는 ‘블레이드 러너’(1982)를 비롯해 ‘위트니스’(1985) ‘패트리어트 게임’(1992) ‘도망자’(1993) ‘에어포스 원’(1997) 등에 출연했다.
숀 애스틴 SAG-AFTRA 회장은 “해리슨 포드는 미국 문화에서 독보적 존재로, 그의 상징적인 캐릭터들은 세계 문화를 형성해 왔다”며 “우리 예술에 지울 수 없는 영향을 미친 전설을 기리게 돼 영광”이라고 말했다.
포드는 “동료 배우들로부터 인정받는 것은 내게 매우 큰 의미”라며 “나는 인생의 대부분을 영화 세트장에서 놀라운 배우·스태프들과 함께 일하면서 보냈고, 이 커뮤니티의 일원이 될 수 있어 항상 감사했다”고 말했다.
포드는 내년 3월 1일 열리는 제32회 배우상 시상식(Actor Awards)에서 트로피를 받을 예정이다. SAG-AFTRA는 이전 31회 시상식까지 배우조합상(SAG Awards)이란 명칭을 쓰다가 이번에 ‘배우’를 강조하는 취지로 단체 이름을 빼고 시상식 이름을 바꿨다.
