파주시, 무장애 관광 상표 공개·민관 협의체 구성
‘모두를 위한 무장애 관광도시’ 전략 시동
경기 파주시가 무장애 관광 추진협의회 출범과 통합 상표 이미지 공개를 계기로 모두를 위한 포용적 관광도시 조성에 본격 나섰다.
파주시는 지난 18일 운정행복센터에서 ‘파주시 무장애 관광 추진협의회’ 위촉식을 열고, 민관 협력을 바탕으로 한 무장애 관광 전략을 공식화했다.
이번 협의회는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 ‘무장애 관광 연계성 강화 사업’ 공모에 선정됨에 따라 구성된 협의체로, 관광·복지 분야 관계자와 장애인단체, 지역 전문가 등 총 22명으로 꾸려졌다. 위원들의 임기는 2027년 12월까지다.
협의회는 앞으로 무장애 관광도시 조성을 위한 정책 제안과 의견 수렴, 관계 기관 간 협력체계 구축을 비롯해 무장애 관광에 대한 시민 인식 개선과 참여 확산을 위한 홍보 활동을 추진할 계획이다. 특히 실제 이용자의 경험과 요구를 정책에 반영해 실효성을 높이는 데 중점을 둘 방침이다.
이날 행사에서는 파주시가 마련한 무장애 관광 정책의 3개년 단계별 추진 계획도 공유됐다. 시는 1차 연도에 무장애 관광 교통 개선을 위한 기반을 마련하고, 2차 연도에는 관광지 주변 민간시설 개선과 안내센터 구축을 추진한 뒤, 3차 연도에는 무장애 관광 정보를 통합한 서비스 제공 체계를 구축할 계획이다.
최병갑 파주시 부시장은 “불편 없이 여행할 수 있는 포용적 관광도시를 만들기 위해서는 당사자의 목소리에 귀 기울이고 이용자를 배려하는 정책이 필요하다”며 “협의회가 중심이 되어 실질적인 정책 제안과 적극적인 참여로 무장애 관광을 정착시켜 주길 바란다”고 말했다.
한편, 파주시는 이날 무장애 관광 상표와 통합 상표 이미지(BI)를 공식 발표했다. 시는 해당 상표와 BI를 다양한 홍보와 사업에 활용해 무장애 관광 정책의 인지도를 높이고, 파주를 대표하는 포용 관광 브랜드로 육성해 나간다는 계획이다.
