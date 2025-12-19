조진웅 출연 ‘시그널2’ 측 “최적 방안 찾겠다” 방영 의지
배우 조진웅의 소년범 전과가 알려지며 유탄을 맞은 tvN 새 드라마 ‘두번째 시그널’(이하 ‘시그널2’) 제작진이 방영 의지를 피력했다.
‘시그널2’ 제작진은 주연 배우인 조진웅 파문에 따른 방영 관련 입장을 19일 밝혔다. 제작진은 “‘시그널2’는 10년을 기다려 주신 시청자들은 향한 마음을 담아 2026년 하절기 공개 목표로 정성을 다해 준비해 온 작품”이라며 “현재의 상황을 마주한 저희 역시 시청자 여러분의 실망과 걱정에 깊이 공감하며, 무겁고 애석한 마음”이라고 전했다.
다만 “‘시그널2’는 기획부터 제작에 이르기까지 수많은 스태프와 배우, 관계자들이 함께한 작품”이라며 “‘시그널’이 지닌 가치를 지키기 위해 다소 시간이 걸리더라도, 작품과 시청자를 위한 최적의 방안을 찾기 위해 모든 노력을 기울이겠다”고 했다. 사실상 방영 의지를 시사한 것으로 풀이된다.
앞서 조진웅은 고교 시절 중범죄를 저질러 소년보호처분을 받은 사실이 지난 5일 밝혀진 뒤 소속사 사람엔터테인먼트를 통해 “과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분께 실망을 드린 점 사과드린다”며 은퇴를 선언했다. tvN 20주년 기념 작품인 ‘시그널2’는 조진웅과 김혜수, 이제훈이 재출연해 이미 촬영을 완료한 상황이었다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
