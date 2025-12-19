숨통 트인 이공계 대학원생… 학생지원금 전년 대비 10% 상승
과학기술정보통신부가 집계하는 월평균 학생지원금이 전년 대비 약 10% 상승했다. 이공계 대학원생에게 매달 일정 금액을 지급하는 ‘이공계 연구생활장려금’이 주요 요인이었다.
과기정통부는 이 같은 성과를 밝히며 다음달 19일까지 내년도 사업 신규 참여대학을 공모한다고 19일 밝혔다.
연구생활장려금은 이공계 대학원생에게 매달 일정 금액을 보장하는 사업이다. 석사과정생에 80만원, 박사과정생에 110만원이 돌아간다. 도입 첫해에 600억원이 투입됐고, 35개 대학 5만명 이공계 대학원생이 혜택을 받았다.
과기정통부에 따르면 이런 지원을 통해 석사과정생 월평균 학생지원금은 지난해 140만원에서 올해 154만원으로 상승했다. 박사과정생은 199만원에서 223만원으로 올랐다.
과기정통부는 내년 투입 예산을 830억원으로 늘리고 신규 참여대학을 15개교 이상 늘릴 계획이다. 참여대학에는 기준금액 보장을 위한 부족분과 대학 계정 재원 조성 지원금, 대학별 사업 운영비를 지원한다. 우수 대학에는 인센티브가 추가 지원된다.
과기정통부는 “각 대학이 학생별 종합 지원명세를 실시간 관리하는 전산시스템을 구축하면서 석박사 과정부터 과제 참여 이력, 지원현황 관리 등 경력개발이 체계화할 것으로 기대한다”고 말했다.
