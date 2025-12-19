[속보] 검찰, ‘중처법 1호 발생’ 삼표그룹 회장 4년 구형
검찰이 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중처법) ‘1호 사고’가 된 경기도 양주 채석장 붕괴 사고 관련 불구속 기소된 정도원 삼표그룹 회장에게 징역 4년형과 벌금 5억원을 구형했다.
19일 의정부지법 형사3단독(판사 이영은) 심리로 열린 결심 공판에서 검찰은 “정 회장은 안전보건 관련된 사안을 포함해 그룹 전반에 관련된 보고를 받고 지시를 했으며 이를 토대로 중처법상 경영 책임자로 볼 수 있다”며 이렇게 구형했다.
검찰은 이종신 전 삼표산업 대표이사에게는 징역 3년형을 구형했다.
검찰은 2023년 3월 중처법 위반 혐의로 정 회장을 불구속 기소했다.
이 전 대표이사 등 임직원 6명은 산업안전보건법 위반 혐의로 불구속 기소됐다.
이들은 2022년 1월 29일 삼표산업 양주사업소에서 작업 중이던 근로자 3명이 토사에 매몰돼 사망한 사고와 관련해 안전의무를 준수하지 않은 혐의를 받고 있다.
