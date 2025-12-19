새마을금고 ‘금융 정상화’ 해법 찾는다…국회서 제도 개편 논의

반복된 금융사고 속 ‘비전2030’ 점검…감독·건전성 강화 공감대

박정현 의원 “선언 아닌 국민이 체감하는 변화 필요”

‘새마을금고 금융 정상화 및 발전방안 모색 토론회’를 마친 뒤 박정현 의원을 비롯한 공동 주최 의원들과 정부·유관기관 관계자, 토론자들이 기념촬영을 하고 있다. 박정현 의원실 제공

새마을금고의 금융 정상화와 중장기 발전 방향을 모색하기 위한 정책 토론회가 19일 국회에서 열렸다. 최근 수년간 반복된 금융사고와 부실 논란 속에서 제도·감독 체계 전반의 개선 방안을 논의하기 위해 마련된 자리다.



이날 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 ‘새마을금고 금융 정상화 및 발전방안 모색 토론회’는 박정현 의원을 비롯해 이해식·김남근·박홍배·양부남·이광희 의원과 신장식 의원이 공동 주최했다. 토론회에는 국회와 정부 관계자, 금융·협동조합 분야 전문가들이 참석해 새마을금고가 직면한 구조적 문제와 향후 개혁 방향을 놓고 심도 있는 논의를 진행했다.



개회사를 맡은 박정현 의원은 “새마을금고는 지역 공동체를 지탱해 온 대표적인 서민금융기관이지만, 반복된 횡령과 불법대출 등으로 국민 신뢰가 크게 훼손됐다”며 “아무리 취지와 방향이 좋은 대책이라도 국민이 체감하지 못한다면 의미가 없다”고 말했다. 이어 “이번 토론회를 계기로 새마을금고의 쇄신이 선언에 그치지 않고 실질적인 변화로 이어지도록 국회도 책임을 다하겠다”고 강조했다.

박정현 의원이 ‘새마을금고 금융 정상화 및 발전방안 모색 토론회’에서 개회사를 통해 “선언에 그치지 않는 실질적인 변화가 필요하다”고 강조하고 있다.

이날 토론회에서는 ‘새마을금고 비전2030 추진전략’이 핵심 의제로 다뤄졌다. 발제를 맡은 김기태 한국협동조합연구소 이사장은 새마을금고의 부실 원인을 진단하며, 부실 금고의 경영 정상화와 위험관리 체계 강화, 행정안전부·금융감독원·중앙회가 역할을 분담하는 다층적 감독체계 구축의 필요성을 제시했다. 아울러 협동조합 금융기관으로서의 정체성을 회복하고, 지역 기반 금융 역할을 강화해야 한다고 강조했다.



이어진 종합토론에서는 감독 체계의 실효성, 내부통제 강화 방안, 공동체 금융으로서의 역할 재정립을 두고 다양한 의견이 제시됐다. 토론자들은 새마을금고의 정상화가 단기적인 구조조정이나 사후 대응에 머물러서는 안 되며, 위험을 사전에 관리할 수 있는 제도 개선과 책임 있는 감독 구조가 필요하다고 지적했다. 또한 지역금융기관의 특성을 고려한 맞춤형 규제와 조합원 참여 확대를 통한 거버넌스 개선의 중요성도 함께 논의됐다.

19일 국회 의원회관 제2세미나실에서 열린 ‘새마을금고 금융 정상화 및 발전방안 모색 토론회’에서 국회의원과 정부 관계자, 금융·협동조합 분야 전문가들이 새마을금고의 제도 개편 방향을 놓고 종합토론을 진행하고 있다.

참석자들은 새마을금고의 개혁이 특정 기관이나 개인의 문제가 아니라, 지역경제와 금융 소비자 신뢰 회복을 위한 과제라는 데 공감대를 형성했다. 이번 토론회는 새마을금고가 다시 국민에게 신뢰받는 풀뿌리 금융기관으로 자리매김하기 위해 필요한 제도적 과제를 점검하는 계기로 삼겠다는 공감대가 형성됐다.



박정현 의원은 폐회 발언을 통해 “새마을금고의 정상화는 단순히 숫자를 맞추는 작업이 아니라 신뢰를 회복하는 과정”이라며 “오늘 논의된 의견들이 입법과 정책 개선으로 이어질 수 있도록 국회 차원에서 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



