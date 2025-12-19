김종철 “방송 독립성 보장하되 방종으로 흐르지 않아야”
김종철 방미통위 위원장 취임사
김종철 방송미디어통신위원회(방미통위) 위원장이 19일 취임식에서 “공정한 미디어 질서 조성자의 역할을 충실히 감당해야 할 방미통위가 나아가야 할 길은 헌법 정신의 회복”이라고 강조했다.
김 위원장은 이날 정부과천청사에서 열린 취임식에서 “헌법 정신을 회복해야 표현의 자유와 공공성을 조화롭게 실현하고 공정한 소통 질서 안에서 국민의 권익과 미디어 주권을 지킬 수 있다”며 이 같이 말했다.
김 위원장은 “우리는 미디어의 틀이 근본적으로 뒤바뀌는 대전환의 시기를 지나고 있다”며 “기술적 진보는 우리에게 편리함을 줬지만, 확증편향에 따른 여론의 양극화, 허위 조작정보의 범람, 글로벌 플랫폼과 국내 사업자 간 역차별 문제 등 난해한 숙제도 함께 던져줬다”고 지적했다.
김 위원장은 “방송은 민주적 여론 형성의 장”이라며 “방송의 독립성을 보장하되 그 자유가 방종으로 흐르지 않도록 자율과 책임의 균형을 추구하겠다”고 예고했다.
그는 이어 “변화된 상황에 맞지 않는 낡은 규제의 틀을 과감히 혁파해 산업을 진흥하고 규제와 진흥의 조화를 통해 글로벌 미디어 강국으로 도약하는 데 기여하겠다”고 말했다.
그러면서 “유사한 서비스를 제공함에도 방송과 통신, 인터넷 플랫폼에 각기 다른 규제가 적용되는 ‘비대칭 규제’의 모순을 해결할 필요가 있다”며 “혁신을 가로막는 불필요한 사전 규제는 과감히 철폐하고 사후 규제 중심의 체제로 전환하겠다”고 밝혔다.
최근 논란을 빚었던 ‘10대 소셜미디어 금지’ 발언에 대해서는 “청소년은 보호 대상자이기도 하지만 기본권 향유자이기도 하다”며 “권리도 보호하고 피해에 대해서는 조속한 안전장치를 마련할 수 있도록 긍정·부정적 측면을 종합적으로 살펴 대응하겠다”고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
