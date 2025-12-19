국민일보 ‘2025 국민브랜드대상’ 시상식 개최

용산 백범김구기념관서 정재계 인사 300여명 참석

“유명함보다 책임, 빠른 성장보다 바른 성장 추구”…신뢰·책임 가치 조명

‘2025 올해의 국민 브랜드 대상’ 수상자들이 19일 서울 용산구 백범김구기념관에서 시상식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이번 시상식에서는 신뢰와 책임, 지속 가능성을 기준으로 각 분야의 브랜드가 선정됐다.

국민일보(사장 김경호)는 19일 서울 용산구 백범김구기념관에서 ‘2025 올해의 국민브랜드대상’ 시상식을 열고 각 분야에서 신뢰와 책임 가치를 구현한 기업들을 격려했다. 행사에는 정·재계 인사와 수상 기업 관계자 등 300여 명이 참석했다.



시상식은 입법 부문, CEO 부문, 기업 부문 순으로 진행됐다. 김재중 국민일보 문화정책국장은 개회사에서 “국민 브랜드는 단순한 인지도 경쟁이 아니라, 국민의 삶 속에서 신뢰를 쌓아온 결과”라며 “오늘 수상한 브랜드들은 빠른 성장보다 바른 성장을 선택해 온 사례들”이라고 말했다.



19일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 ‘2025 올해의 국민 브랜드 대상’ 시상식 행사장. 수상 업체 관계자들이 시상식 개회를 기다리고 있다. 오픈엑스 제공

올해 시상식에서는 침대 전문기업 그랜드침대, 제약·헬스케어 분야의 동아제약, 글로벌 교육 콘텐츠 기업 마샬캐번디시에듀케이션(Marshall Cavendish Education), 서울미즈병원 등 비교적 인지도와 규모를 갖춘 기업들이 포함돼 눈길을 끌었다. 이들 기업은 각 산업 분야에서 장기간 고객 신뢰를 유지하며 브랜드 경쟁력을 입증했다는 평가를 받았다.



특히 연속수상 기업 부문에서는 다년간 동일 부문에서 성과를 이어온 브랜드들이 다수 이름을 올리며, 단기 실적보다 지속성과 책임을 중시한 이번 시상식의 취지를 돋보이게 만들었다.



국민일보는 시상식을 통해 브랜드 평가의 기준을 ‘얼마나 유명한가’가 아닌 ‘얼마나 신뢰받는가’로 분명히 했다. 국민일보 관계자는 “국민의 일상과 가장 가까운 현장에서 책임을 다해온 브랜드를 앞으로도 지속적으로 발굴하고 조명할 계획”이라고 밝혔다.



수상자 및 수상업체 명단

△입법 부문

박정현 국회의원(더불어민주당)

김성원 국회의원(국민의힘)



△CEO 부문

㈜에프유피글로벌파트너스 / 윈카드(WINCARD) / ㈜그랜드침대 / 한국인플루언서윤리위원회 / 주식회사 제이비컴퍼니즈 / ㈜브랜드플레이스 / 삼성그린유치원 / 주식회사 드림닥터스



△연속수상 기업 부문

에스비글로벌헬스케어 / 디케이팩토리 / 브리지테일 / ㈜밸런스웨이 / 힐바디필라테스 / ㈜나인스쿨 / ㈜나가야테크놀러지 / ㈜그랜드침대 / 뷰리코어 / 웰컴이엔엠 / 그레이스메리지컨설팅 / 동아제약 / ㈜올데이프레쉬 / ㈜더식스6



△기업 부문

한국인플루언서윤리위원회 / ㈜브랜드플레이스 / JBCOMPANYS / 모아담다 / PHO食[포식] / 에이제이인베스트먼트 / 쉐어퀸즈 / 에스비브라더 / 다이아 COMMERCE / 밍키볼륨 / 케이엠이앤지 / 현대에스라이프주식회사 / 마샬캐번디시에듀케이션(Marshall Cavendish Education) / 시그널스튜디오 / 아젠다 / Seoul Aesthetic / 센스맘 / 베스트하우징케어 / Mark-Vu(마크뷰) / 닥터노바메디 / 주식회사 브랜스톤 / 가음막창 / 바른숨 / 오앤제이애드 / 와이에스코스 / 프랭커스 / 뉴스룸커피 / 셀피던스 / Pearly(펄리) / 제니퍼룸 / 수암골쪽갈비마을 / 헬로우버디 / 요즘 / 나라라익스프레스 / 러비즈 / 서울미즈병원 / 루톤 / 주식회사 이나(INA Co.,Ltd.) / 크리스천데이트 / 잠자리연구소 / 루아베이커리 / 사이오닉에이아이 / 나엘 / 울트라소프트 / 한강투자그룹 / 창안애 / 레피다리조트 / 탑스모빌 / 보드란 / 도란도란명란 / 이아이씨티코리아 / 헬로벨 / 진미기사식당 / 킨센드코리아 / 닥터이지치과 / 아리향 / 365제이에스JS소아청소년과의원 / 밸류오션 / 아르케스파 / 니스툴그로우 / BCK컨설팅그룹 / 크라운호프 보리장인 / 비엠에스코리아 / 화이트하우스서울 / 스마트플러스 / 에스리본의원 / 삼성그린유치원 / 삼동소바 / 리트머스 / 메가스터디뷰티아카데미 / 허브이오 / 헤이홈 / 체크오 / 드림닥터스 / 고마이계 안화흑차



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



