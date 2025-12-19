민주당 텃밭 호남서 또 불법당원 모집?…정가 ‘술렁’
광주 구청장·시의원 등 징계 대상
선거 때마다 논란 불거져 ‘피로감’
더불어민주당 텃밭인 호남에서 내년 6·3 지방선거를 6개월여 앞두고 불법당원 모집 의혹이 불거져 지역 정가가 술렁이고 있다.
19일 더불어민주당 광주시당 등에 따르면 민주당 중앙당은 불법 당원 모집 정황이 확인된 광주지역 지방선거 출마 예정자 등의 징계 여부를 검토중이다.
민주당은 지방선거를 앞두고 당원명부를 전수조사 하는 과정에서 불법 당원모집 정황을 확인하고, 징계 대상자들을 특정한 것으로 알려졌다.
광주에서는 현직 기초단체장과 광역의원 등 4~5명이 징계 대상에 오른 것으로 전해졌다. 전남에서도 현직 기초단체장을 비롯해 일부 지방선거 출마예정자들의 불법 당원모집 정황이 확인돼 민주당 윤리감찰원에 회부되기도 했다. 다만, 민주당은 이들의 징계가 확정되기 전까지 징계 대상자를 공개할 수 없다는 입장이다.
적발된 이들은 허위 주소 기재와 명의 도용 등 방식으로 당원을 불법 모집한 정황이 확인된 것으로 나타났다.
광역·기초단체장의 경우 중앙당이 직접 징계 조치를 하고, 광역·기초의원은 시·도당에서 징계를 내릴 방침이다. 징계 수위는 당사자들의 소명 절차 등을 거쳐 확정될 전망이다.
당원자격정지 등 중징계가 내려지면 민주당 소속으로 내년 지방선거에 출마할 수 없어 선거 구도가 요동칠 전망이다. 이 때문에 지역 정가에서는 이들의 징계 수위 등에 촉각을 곤두세우고 있다.
민주당 최대 텃밭인 호남에서는 매번 선거를 앞두고 불법 당원모집 논란이 제기돼 왔다.
특히 민주당 공천이 곧 당선으로 이어지는 광주·전남 정치지형상 당원모집 경쟁이 과열 양상을 보여 지역사회에 피로감을 준다는 지적이 잇따랐다.
지역 정가 관계자는 “‘당원주권시대’를 내건 민주당 지도부가 텃밭인 호남지역 불법 당원모집에 더 엄정하게 대처해야 한다”며 “또 당원 관리 시스템을 재정비해 비슷한 논란을 원천 차단할 수 있는 방안을 마련해야 한다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
