美, 엔비디아 H200칩 중국에 결국 수출하나
미국 정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩인 ‘H200’의 중국 수출에 대한 검토 절차에 착수했다.
18일(현지시간) 로이터 통신과 CNBC가 복수의 소식통을 인용한 바에 따르면 미국 상무부는 H200 칩 수출 허가 신청서를 국무부, 에너지부, 국방부로 전달해 검토를 요청했다. 규정에 따르면 이들 부처는 30일 이내 의견을 전달해야 한다.
도널드 트럼프 대통령이 이미 H200 칩의 중국 수출을 허용하겠다고 밝힌 만큼 행정부 차원의 후속 조치에 해당하는 것으로 볼 수 있다.
다만 행정부 한 관계자는 “단지 체크리스트를 채우는 수준의 검토가 아니다”라며 매우 철저하게 진행될 것이라고 강조했다.
로이터는 트럼프 행정부가 얼마나 신속하게 승인할지, 중국 정부가 자국 기업들의 H200 칩 구매를 허용할지를 둘러싸고 여전히 의문이 남는다고 전했다.
미국 의회 일각에선 H200 칩의 중국 판매에 대해 우려의 시각을 거두지 않고 있다.
하원 미·중 전략경쟁특별위원회 공화당 소속 존 물레나(미시간) 위원장은 최근 하워드 러트닉 상무장관에게 보낸 서한에서 “중국이 자국산보다 앞선 칩을 수백만 개 구매하도록 허용하게 하는 것은 AI 산업 내 미국의 지배력을 유지하려는 대통령의 노력을 저해하게 될 것”이라는 우려를 전했다.
트럼프 AI 전략을 총괄하는 이른바 ‘AI 차르’ 데이비드 삭스 백악관 과학기술자문위원장 등 정부 내 일부 인사들은 첨단 AI 칩을 중국에 공급하는 것이 화웨이 등 중국 경쟁사들이 엔비디아와 AMD의 최첨단 칩 설계를 따라잡기 위해 역량을 총동원하는 상황을 오히려 억제할 수 있다고 주장하고 있다.
엔비디아는 중국 고객사들의 H200 주문량이 현재 생산량을 초과함에 따라 생산량을 늘릴 계획이라고 로이터가 소식통을 인용해 최근 보도한 바 있다. 알리바바와 바이트댄스 등 중국의 기술기업들이 이미 엔비디아와 접촉해 H200의 대량 구매를 논의한 것으로 전해졌다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
