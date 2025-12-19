[속보] 李 “법무부 매우 중요한 기관…국민신임 저버리지 말아야”

[속보] 李 “법무부 매우 중요한 기관…국민신임 저버리지 말아야”
이재명 대통령이 법무부를 향해 “국민 신임을 저버리지 않았으면 좋겠다”고 19일 밝혔다.
이 대통령은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 법무부 및 대검찰청, 성평등가족부 업무보고에서 “법무부는 모두가 잘 아는 것처럼 국가 법질서를 책임지는 가장 중요한 부처 중 하나”라며 이렇게 말했다.
이 대통령은 이어 “법무부는 국가의 공인된 폭력을 제도적으로 행사하는 곳”이라며 “국가 법질서 유지를 위해 국가 공권력을 최종적으로 행사하는 매우 중요한 기관”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 그러면서 “그렇기 때문에 최대한 절차적으로 정당해야 하고, 결과도 역시 정당해야 한다”고 강조했다.
법무부를 지목하며 한 발언이지만, 대검찰청도 염두에 두고 국민에 신뢰받는 법 집행을 당부한 것 아니냐는 해석이 나왔다.
