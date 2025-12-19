“비트코인 안 주면 폭파” … 현대차·현대그룹 폭탄테러 협박 메일
서울 종로구 현대그룹 건물에 폭팔테러 협박 메일이 신고돼 경찰이 수색에 나섰지만 폭발물 등은 발견되지 않았다.
19일 경찰에 따르면 이날 오전 11시40분쯤 현대그룹에 ‘13비트코인을 주지 않으면 현대그룹 건물을 폭파하겠다’는 내용의 메일이 왔다는 신고가 접수됐다. 현대그룹 측에서는 직원들을 대피시켰으며 경찰은 특공대 등을 보내 건물을 수색했지만 폭발물을 찾지는 못했다.
최근 대기업을 대상으로 한 폭탄테러 협박이 잇따르고 있다. 전날인 18일 오전 7시10분쯤 카카오 CS센터(고객센터) 게시판에는 “카카오 판교 아지트 건물에 사제 폭발물을 설치했다. 카카오 CPO를 사제 총기로 쏴 죽이겠다”고 쓰면서 100억원을 계좌로 송금할 것을 요구했다. 같은 날 오전 11시 30분쯤에는 같은 사이트에 “삼성전자 수원시 영통구 본사를 폭파하고 이재용 회장을 사제 총기로 쏴 죽이겠다”는 글도 올라왔다.
