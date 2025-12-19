시사 전체기사

부동산서비스산업 매출·사업체↓… 중개사는 1만명 줄었다

입력:2025-12-19 15:58
지난해 부동산 서비스산업의 매출과 사업체, 종사자가 모두 감소했다.

국토교통부가 19일 발표한 2024년 부동산 서비스산업 실태조사에 따르면 지난해말 기준 부동산 서비스산업 사업체는 28만2167개로 2023년 대비 0.2%(509개) 감소했다.

업종별로는 공인중개서비스업이 10만7448개(38.1%)로 가장 많았고, 임대업(8만1092개, 28.7%), 관리업(4만2839개, 15.2%), 개발업(4만810개, 14.5%) 순이었다.

공인중개서비스업 사업체는 전년보다 5.8%(6658개) 감소했고, 공인중개서비스업 종사자도 1만1053명 감소한 18만766명으로 집계됐다. 개발업 사업체 역시 전년보다 0.6%(257개) 줄었고, 종사자는 8042명 감소한 11만9293명이었다.

반면 임대업과 자문서비스업은 각각 6.2%(4729개), 13.9%(951개) 증가했다. 종사자 수도 임대업(824명)과 정보제공서비스업(484명)은 증가했다.

전체 종사자 수는 77만9488명으로 전년 대비 2만2735명(2.8%) 줄었다.

매출액은 213조1300억원으로 전년(219조2900억원) 대비 2.8% 줄었다. 이는 국내총생산(약2556조9000억원)의 8.3% 수준이다.

매출 규모는 개발업이 107조600억원(50.2%)으로 가장 컸고, 임대업은 46조5000억원(21.8%), 관리업은 40조4000억원(19.0%)으로 조사됐다.

전년과 비교하면 개발업은 11조7000억원, 관리업은 1조원의 매출 감소를 기록했다. 임대업은 3조9000억원, 감정평가업은 2000억원, 금융서비스업은 5000억원 증가했다.

업체당 평균 매출액은 7억6000만원 수준으로 전년 대비 약 2000억원(2.6%) 감소했다.

권중혁 기자 green@kmib.co.kr

