공포탄·탄피 무단 반출한 특전부사관…군 당국 조사

자진반납 전까지 부대는 몰라



육군 특수부대 소속 부사관이 공포탄과 탄피를 무단으로 반출한 사실이 드러나 군 당국이 조사에 나섰다.



19일 육군 등에 따르면 최근 전북 익산시에 위치한 제7공수특전여단 소속 A상사가 공포탄과 탄피를 부대 밖으로 반출해 소지하고 있다는 신고가 군사경찰에 접수됐다.



군 당국은 A상사에게 공포탄, 탄피 소지 사실을 확인했고 지난 16일 A상사는 자택에 보관중이던 공포탄 20발과 탄피 50발을 자진반납했다.



A상사는 수년전 부대에서 공포탄과 탄피를 무단 반출한 것으로 전해졌다.



해당 부대는 A상사가 이를 반납할 때까지 반출 사실을 모르고 있던 것으로 파악됐다.



군 관계자는 “군 수사기관에서 반출 경위 등을 조사중”이라며 “현재 수사가 진행 중이어서 구체적인 경위는 밝히기 어렵다”고 말했다.



익산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



