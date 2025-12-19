경찰, ‘저속노화’ 정희원 스토킹 피해 고소사건 수사 착수
경찰이 한 여성으로부터 6개월 동안 스토킹을 당했다며 고소장을 제출한 ‘저속노화’ 전문가 정희원 박사(저속노화연구소 대표)를 조만간 불러 조사한다.
19일 경찰 등에 따르면 서울 방배경찰서는 정 박사가 공갈미수와 주거침입 등 혐의로 30대 여성 A씨를 고소한 사건을 전날 배당하고 수사에 돌입했다.
경찰은 정 박사가 지난 10월 A씨를 스토킹처벌법 위반 혐의로 신고한 사건 조사도 진행하고 있다. 경찰 관계자는 이와 관련해 “정 박사 측과 고소인 조사 일정을 조율 중”이라고 설명했다.
정 박사를 대리하는 법무법인 한중은 지난 17일 보도자료를 내고 지난 7월부터 ‘위촉연구원’이던 A씨로부터 지속적으로 스토킹을 당했다고 주장했다.
A씨가 정 박사 유튜브 스튜디오에서 “내가 없으면 너는 파멸할 것”이라며 폭언하고, 정 박사 부인 직장과 정 박사 자택 등에 찾아와 위협을 했다고 설명했다.
한중은 A씨가 정 박사 저서 ‘저속노화 마인드셋’ 저작권 지분과 금전을 요구하기도 했다고 부연했다.
A씨를 대리하는 법무법인 혜석은 전날 입장문을 통해 “이번 사건은 권력관계 속에서 발생한 젠더 기반 폭력”이라고 반박했다.
혜석은 “A씨와 정 박사는 1대1 종속적인 근무 구조에 놓여있었다”면서 “사용자인 정 박사가 자신의 지위를 이용해 반복적으로 성적인 요구를 했고 피해자는 해고가 두려워 이 요구에 응할 수밖에 없었다”고 주장했다.
그러자 정 박사는 자신의 유튜브 채널에 글을 올리곤 “명백한 허구”라며 재반박했다.
정 박사는 “특히 위력에 의한 관계였다는 주장은 결코 사실이 아니다”고 목소리를 높였다.
그러면서 “사실관계가 왜곡돼 전달되는 점에 깊은 유감을 표한다”며 “상대방의 허위사실 유포 및 명예훼손 행위에 대한 강력한 법적조치를 취할 예정”이라고 강조했다.
