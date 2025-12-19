시사 전체기사

도로턱 걸려 전동킥보드 사고…지자체 30% 책임

입력:2025-12-19 15:42
전동킥보드를 타고 횡단보도를 건너다가 도로 훼손으로 인해 넘어져 다쳤다면 도로 관리자인 지자체에도 배상 책임이 있다는 법원 판단이 나왔다.

청주지법 민사6단독 이주현 부장판사는 19일 고교생 A군 측이 청주시를 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 했다.

판결에 따라 청주시는 A군 측에게 470여만원을 지급해야 한다.

A군은 지난해 8월 10일 오후 6시쯤 전동킥보드를 타고 서원구 분평동의 한 횡단보도를 건너다가 도로 노면 훼손으로 생긴 3cm 높이의 턱에 걸려 넘어지면서 골절상을 입었다.

A군 측은 청주시를 상대로 총 2500여만원의 손해배상 소송을 냈다.

청주시는 “횡단보도에서 전동킥보드의 통행까지 예견해 안전성을 갖출 의무는 없다”고 주장했지만, 재판부는 A군 측의 손을 들어줬다.

이 부장판사는 “비록 횡단보도를 건널 때는 전동킥보드에서 내려서 끌거나 들고 보행해야 하지만 경험칙상 전동킥보드를 타고 횡단보도를 통행하는 사람들이 많은 것이 현실”이라며 “피고에게는 이들의 안전을 위해 도로 관리를 해야 할 방호조치 의무가 있다”고 판시했다.

이어 “만약 피고가 도로를 수시로 점검했다면 사고를 예방할 수 있었을 것으로 보인다”고 덧붙였다.

다만 “청주시가 도로 관리 책임을 이행했더라도 현실적으로 모든 도로의 하자를 보수하는 것에는 한계가 있는 점, A군이 전동킥보드를 타고 횡단보도를 건너다가 사고를 당한 점 등을 고려해 배상 책임을 30%로 제한한다”고 밝혔다.

청주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

