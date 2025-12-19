크래프톤, 연말 글로벌 e스포츠 초청전 ‘PPM 인비테이셔널’ 개최

배틀그라운드 e스포츠 본격 3인칭 대회

크래프톤은 전 세계 정상급 PUBG: 배틀그라운드 선수들이 참여하는 연말 e스포츠 초청전 ‘펍지 플레이어스 마스터스 인비테이셔널(PPMI)’을 19일부터 21일까지 서울 성수의 ‘펍지 성수’에서 개최한다.