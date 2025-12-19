크래프톤, 연말 글로벌 e스포츠 초청전 ‘PPM 인비테이셔널’ 개최
배틀그라운드 e스포츠 본격 3인칭 대회
크래프톤은 전 세계 정상급 PUBG: 배틀그라운드 선수들이 참여하는 연말 e스포츠 초청전 ‘펍지 플레이어스 마스터스 인비테이셔널(PPMI)’을 19일부터 21일까지 서울 성수의 ‘펍지 성수’에서 개최한다.
이번 대회는 총 16개 팀, 64명의 글로벌 선수들이 출전하는 인비테이셔널 형식으로 진행된다. 배틀그라운드 e스포츠에서는 3인칭(TPP) 모드로 진행된다. 총상금은 20만 달러로, 우승 팀에게는 5만 달러가 지급된다.
3인칭 대회는 라이브 서비스와 관전 경험 사이의 간극을 좁히는 시도다. 크래프톤은 “그동안 e스포츠는 1인칭(FPP) 시점으로 깊이 있는 경쟁성을 보여주었지만 실제 플레이 경험과 관전 경험 사이의 간극이 존재했다”면서 “하지만 지금까지 전세계 10억 명 이상이 즐겨온 배틀그라운드는 다수의 이용자가 TPP 시점에서 플레이해왔다. 크래프톤은 이번 대회를 통해 ‘보는 게임’과 ‘하는 게임’을 하나의 흐름으로 연결하는 새로운 시도를 전개한다”고 설명했다.
이어 “기존 FPP 기반 e스포츠를 대체하기 위함이 아니라, 배틀그라운드 e스포츠의 확장 가능성을 넓히기 위한 다음 단계의 진화라는 의미를 갖는다”고 덧붙였다.
PPMI는 유튜브, 트위치, 틱톡, X(구 트위터), SOOP(숲), 치지직(CHZZK), 네이버 TV 등 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 10개 언어로 생중계될 예정이다. 또한 출전 선수 대부분이 개인 방송을 함께 진행해 시청자들은 팀 POV뿐 아니라 선수별 시점까지 다양하게 관람할 수 있다.
대회 기간 동안 펍지 성수에서는 연말 분위기로 꾸며진 오프라인 뷰잉 파티가 운영된다. 현장에서는 ▲25만 원 상당의 키보드가 제공되는 퀴즈·승부예측 이벤트 ▲홀리데이 포토존 ▲PUBG 감성의 연말 데코레이션 등을 함께 즐길 수 있다.
크래프톤은 “펍지 플레이어스 마스터스 인비테이셔널은 플레이 방식과 관전 방식의 간극을 줄여 더욱 많은 팬들이 공감할 수 있는 형태의 e스포츠 경험을 만들기 위한 시도”라며 “앞으로도 다양한 방식의 경쟁전과 글로벌 참여 기반의 이벤트를 통해 배틀그라운드 e스포츠의 저변을 확대해 나가겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
