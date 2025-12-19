美 허가 없이도 게임 출시 가능? 운영 규제가 더 무섭다

콘진원, 2025 글로벌 게임 정책·법제 연구 보고서 발간

연방 차원의 게임 허가·등록은 없지만, 소비자보호·광고·데이터·미성년자 영역에서 연방거래위원회(FTC)와 주법이 변수로 작동한다는 분석이다.