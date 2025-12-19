민중기 특검, 공수처 수사선상에… ‘편파수사 의혹’ 수사 착수
고위공직자범죄수사처(공수처)가 19일 김건희 특검의 ‘통일교 게이트’에 대한 편파 수사 의혹에 대한 고발 사건을 배당하고 수사에 착수하기로 했다.
공수처는 이날 언론 공지를 통해 민중기 특검 등에 대한 직무유기 등 혐의 고발 사건을 수사4부(차정현 부장검사)에 배당했다고 밝혔다. 경찰청 전담 수사팀은 지난 17일 더불어민주당 소속 정치인들 또한 통일교 측에서 금품을 받았다는 진술을 확보하고도 국민의힘 소속 정치인들에 대한 수사를 진행했다는 의혹과 관련된 수사를 공수처에 이첩했다. 그러나 공수처는 민 특검과 특검보, 파견 검사 등이 공수처 수사 대상인지 검토가 필요하다며 곧바로 수사에 착수하진 않았다.
공수처는 이틀 만인 이날 내부 규정 검토를 거쳐 특검에 파견된 검찰청 검사를 공수처법상 수사 대상으로 볼 수 있다고 판단, 수사에 착수했다. 공수처는 검찰청법상 검사가 특검에 파견되더라도 검사로서의 신분을 유지하면서 수사·기소와 공소 유지 업무를 수행하기 때문에 파견검사도 수사대상에 포함된다고 판단했다.
공수처는 특검과 특검보에 대해서는 공수처법상 명시된 수사 대상에는 포함되지 않는다고 밝혔다. 특검이 검사와 구별되는 지위·신분을 갖는다는 판례 등이 있다는 이유였다.
다만 공수처는 특검 등을 파견 검사의 직무유기 등 혐의 공범으로 의율하는 것은 가능하다고 봤다. 민 특검 역시 수사선상에 올랐다는 의미다. 공수처는 “특검을 공수처 수사대상으로 보지 않더라도 직무유기 등 혐의에 대해 파견검사의 공범으로 수사하는 것은 가능하다”고 밝혔다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
