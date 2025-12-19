요금 현실화·편리한 이용…고양시 ‘스마트 주차도시’ 구축
주차요금 단계 조정·스마트 시스템 도입
경기 고양시가 공영주차장 요금 현실화와 스마트 주차 시스템 도입을 통해 주차 회전율을 높이고 시민 이용 편의를 개선하는 ‘스마트 주차도시’ 구축에 속도를 내고 있다.
고양시는 장기간 고착됐던 주차 문제를 해소하기 위해 공영주차장 요금의 단계적 조정과 역세권 주차장 유료화, 노상주차장 무인결제 시스템 도입 등을 핵심으로 하는 주차장 정비계획을 추진해 왔으며, 그 성과가 가시화 단계에 접어들었다고 19일 밝혔다. 시는 이를 통해 장기 주차와 무단 점유로 인한 이른바 ‘알박기 주차’를 줄이고, 실제 이용자가 주차 공간을 활용할 수 있는 구조를 마련했다는 설명이다.
이번 정책의 중심에는 17년간 동결됐던 공영주차장 요금의 단계적 현실화가 있다. 고양시 공영주차장의 연간 운영원가는 약 145억5000만원인 반면 수입은 85억7000만원에 그쳐 요금 현실화율이 60%에도 미치지 못했다.
이에 시는 재정 부담을 완화하면서도 시민 부담을 최소화하기 위해 2025년 7월부터 3년에 걸쳐 연차별 약 10% 내외로 요금을 조정하는 방안을 마련했다. 조정 이후에도 운영원가 전액이 아닌 약 77% 수준까지만 반영하도록 설계했으며, 확보된 재원은 노후 주차장 개선과 신규 공영주차장 조성에 재투자할 방침이다.
요금 조정에 따른 부담을 줄이기 위한 보완책도 병행됐다. 고양시는 ‘주차장 설치 및 관리 조례’를 개정해 기존 감면 대상인 장애인, 국가유공자, 다자녀 가정 등에 더해 임산부와 장기복무 제대 군인까지 주차요금 감경 대상을 확대했다.
역세권 공영주차장 운영 방식도 대폭 바뀌었다. 원흥역, 백마역, 일산역 인근 공영주차장 3곳, 총 211면에 주차관제시스템을 구축하고 순차적으로 24시간 유료 운영에 들어간다. 무료 운영으로 장기 방치 차량이 많았던 문제를 해소하고, 출퇴근 시간대와 상권 이용 시간대의 주차 회전율을 높이기 위한 조치다. 특히 일산역 공영주차장은 투수성 잔디블록을 활용한 친환경 녹색주차장으로 재정비하고, 보행로 턱을 낮춰 교통약자 접근성까지 함께 개선했다.
노상주차장에는 차량번호판 자동인식 기술을 활용한 무인정산시스템이 도입됐다. 신원동, 백석 먹자골목, 대화공원 인근 등 주차 수요가 많고 민원이 잦았던 지역을 중심으로 운영 중이며, 모바일 결제와 자동 기록 시스템을 통해 요금 누수를 줄이고 무단·장기 주차에 대한 억제 효과를 높이고 있다. 관리 인력 없이도 운영이 가능해 효율성과 투명성도 함께 개선됐다.
고양시는 이 같은 주차체계 정상화가 대중교통 이용자의 편의를 높이고, 도심과 상가 밀집 지역의 접근성을 개선해 지역 상권 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다. 시 관계자는 “요금 현실화와 스마트 시스템 도입은 공영주차장의 공공성을 회복하기 위한 조치”라며 “앞으로도 스마트·친환경·공정을 원칙으로 시민 누구나 공정하게 이용할 수 있는 주차 환경을 만들어가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
