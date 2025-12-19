시사 전체기사

과천도시공사-서울랜드 ‘지역경제 활성화’ 맞손

입력:2025-12-19 15:25
공유하기
글자 크기 조정

시민 여가 활성화ㅊ지역 관광 발전 업무협약
생활체육 기반 관광 콘텐츠 연계, 상권 활성화 기대

강신은 과천도시공사 사장(왼쪽 세 번째)이 업무협약 후 공사 및 서울랜드 임직원들과 기념촬영을 하고 있다. 과천도시공사 제공

경기 과천도시공사와 ㈜서울랜드는 지난 16일 시민 여가 활성화와 지역 관광 발전을 위한 업무협약을 체결하고, 프로그램 운영·공동 이벤트 추진·홍보 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

이번 협약에 따라 양측은 ▲시민의 문화 향유 기회 확대를 위한 공동 프로그램 개발 ▲지역 관광 활성화 및 유동 인구 증대를 위한 공동 마케팅 ▲양 기관 고객 대상 상호 우대 혜택 제공 ▲인적·물적 자원의 교류와 공동 활용 ▲신규 사업 발굴 등에 주력할 예정이다.

특히 과천도시공사가 보유한 생활체육 기반 등 공공 인프라와 서울랜드의 관광·레저 콘텐츠가 결합할 경우, 최근 어려움을 겪고 있는 소상공인을 포함한 지역경제에도 긍정적 파급 효과가 예상된다.

양 기관은 지속적으로 ‘시민 여가 선용 및 지역 관광 경쟁력 강화’를 위한 협력 범위를 꾸준히 넓혀 나갈 계획이다.

협약식에 참석한 전형준 서울랜드 이사는 “서울랜드가 축적해 온 콘텐츠와 공사의 공공 인프라가 만나면 과천이 수도권 남서부의 대표적인 체류형 관광지로 성장하는 데 도움이 될 것”이라며 “지역사회가 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들겠다”고 강조했다.

강신은 과천도시공사 사장은 “이번 협력을 시민 여가 환경을 한 단계 끌어올리는 계기로 삼고, 공공과 민간이 함께 지역 관광의 성장 동력을 만들고 상생하는 모범적인 사례를 만들어가겠다”고 밝혔다.

과천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경찰, ‘저속노화’ 정희원 스토킹 피해 고소사건 수사 착수
‘박수홍 돈 횡령’ 친형 2심 징역 3년6개월…법정 구속
배우 윤석화 뇌종양 투병 중 별세…향년 69세
곽도원, 음주운전 3년 만에 복귀 선언… “삶으로 증명”
입짧은햇님, ‘주사이모’ 파장에 활동 중단…“의사라 믿었다”
언니 유언대로… 허름한 차림 여성이 조용히 기부한 돈다발 [아살세]
美, 비즈니스 항공기 추락 사고…유명 카레이서 일가족 몰살
쿠팡 “해킹 손해는 회사 책임 없다” 논란 약관, 결국 삭제
국민일보 신문구독