패스트트랙 충돌 민주당 박범계·박주민 벌금 300만원 선고유예
‘국회 패스트트랙 충돌 사건’으로 재판에 넘겨진 더불어민주당 현직 의원들이 벌금형 선고를 유예받았다.
서울남부지법 형사합의12부(재판장 김정곤)는 19일 폭력행위처벌법 위반(공동폭행) 등 혐의로 기소된 민주당 박범계 의원과 박주민 의원에게 각각 벌금 300만원의 선고를 유예했다. 선고유예는 유죄를 인정하되 형의 선고를 일정 기간 동안 미루는 제도다.
재판부는 함께 기소된 김병욱 대통령실 정무비서관에게는 벌금 1000만원, 이종걸 전 의원에게는 벌금 500만원을 선고했다. 표창원 전 의원은 벌금 300만원 선고가 유예됐다.
재판부는 “국회는 법안을 처리하고 정책을 결정하는 대의민주주의의 핵심 기관이자 장소로 국회 내에서의 폭력행위는 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없다”며 “대화와 타협이 아닌 폭력적 수단으로 법안처리를 강행하는 행위는 국회에 대한 국민들의 신뢰와 기대를 훼손한 것”이라고 설명했다. 다만 “자유한국당(현 국민의힘) 관계자들의 국회 내 점거 및 봉쇄행위로 인해 국회 기능이 마비되고 의사 진행이 장기간 중단되는 특수한 의정환경에서 사건이 촉발된 점 등을 양형에 고려했다”고 밝혔다.
패스트트랙 충돌 사건은 2019년 4월 고위공직자범죄수사처 신설 법안 등을 패스트트랙으로 지정할지를 두고 민주당과 자유한국당이 극한의 대치를 벌이다 몸싸움이 벌어진 사건이다.
벌금형 선고를 유예받은 더불어민주당 전현직 의원들이 정치검찰의 무리한 기소였다며 유감을 표했다. 박범계 민주당 의원은 이날 1심 선고 후 “윤석열에 의해 자행된 공수처 설치에 앞장선 의원에 대한 선별적, 차별적, 정치 보복적 기소였다는 측면에서 무죄를 선고해 주길 바랐는데 아쉽다”고 했다.
앞서 같은 사건에 대해 특수공무집행방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 국민의힘 인사들은 지난달 20일 서울남부지법에서 열린 1심에서 벌금형을 선고받으며 의원직을 지켰다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
