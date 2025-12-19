‘박수홍 돈 횡령’ 친형 2심 징역 3년6개월…법정 구속

1심 징역 2년서 더 무겁게 처벌

법원 "변명 일관, 죄질 불량"

방송인 박수홍. 오른쪽 사진은 박수홍의 출연료 등을 횡령한 혐의를 받는 친형 박모씨와 배우자 이모씨. 뉴시스

방송인 박수홍(55)씨의 기획사 자금 등 수십억원을 횡령한 혐의로 기소된 친형 박진홍(57)씨가 항소심에서도 징역형을 선고받았다. 형량이 더 높아졌고 법정에서 구속됐다.