세계 보수당 연합 “한국 내 일방적 사법개혁 주시”…장동혁 “일당독재는 분열 지름길”
장동혁 국민의힘 대표는 19일 “국제사회가 대한민국을 지켜보고 있다”며 “일당 독재와 사법 파괴는 분열과 몰락의 지름길”이라고 밝혔다.
장 대표는 이날 페이스북에 이달 초 열린 국제민주연맹(IDU) 회의에서 대한민국의 엄중한 현실을 알리고 자유민주주의 수호를 위한 국제사회의 연대와 지지를 요청한 결의안이 채택됐고, IDU 의장인 스티브 J. 하퍼 전 캐나다 총리로부터 공식 답신도 받았다고 밝혔다.
IDU는 미국 공화당, 영국 보수당, 독일 기독민주연합(CDU), 캐나다 보수당 등 전 세계 주요 보수정당들이 참여하는 국제 연대 기구다.
지난 5일 IDU에서 채택된 ‘대한민국 민주주의 원칙과 법치주의에 관한 결의안’에는 국민의힘과의 파트너십, 민주주의 수호, 일방적 사법개혁에 대한 우려, 종교의 자유 등 네 가지 내용이 담겼다.
IDU는 결의안에서 “건강한 민주주의는 좌와 우라는 건강한 두 날개가 균형 있게 작동할 때만 유지될 수 있다고 단언한다”며 “대한민국 보수정당 활동을 약화하려는 어떤 인위적 시도에 대해 IDU는 계속 면밀히 주시할 것임을 선언한다”고 밝혔다.
여당 주도로 추진되는 일방적 사법개혁에 대한 우려도 포함됐다. IDU는 “초당적 합의 없이 일방적 정치 세력에 의해 추진되고 있는 대한민국 사법체계 내 변화에 대해 주목한다”며 “또한, 이런 상황이 특정 정치 세력의 일방적 지배로 이어져 민주주의에 위협이 되지 않도록 모든 회원 정당이 경각심을 유지할 것을 촉구한다”고 강조했다.
아울러 IDU는 “대한민국이 종교의 자유가 허용되는 국가임을 인정하며, 이 기본적인 권리와 관련된 상황을 지속적으로 모니터링할 것임을 밝힌다”고 밝혔다. 국민의힘이 자유민주주의, 시장경제, 인권, 그리고 법치주의라는 핵심 가치를 IDU와 오랜 기간 공유해온 대한민국의 정통 보수정당임을 확인한다는 내용도 결의안에 포함됐다.
장 대표는 이에 대해 “회원국들은 이재명정권에서 대한민국의 자유와 민주주의가 훼손되고 있다는 점에 대해 깊은 우려를 표하고 있다”며 “자유민주주의와 법치를 지키기 위해 맞서 싸우고 있는 우리 당의 땀과 헌신을 응원했다”고 밝혔다.
이어 “국제 사회가 대한민국을 지켜보고 있다. 자유와 번영의 길로 도약할 것인지, 탄압과 독재의 길로 추락할 것인지 우리의 선택을 주시하고 있다”며 “우리 당은 모든 힘을 쏟아 자유민주주의를 수호하고, 위대한 국민의 피와 땀으로 일군 자랑스러운 자유와 번영의 역사를 이어가겠다”고 강조했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사