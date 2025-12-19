김동률, 故서동욱 1주기 추모…“전람회 노래 오래 부르고파”
“아직도 많이 보고 싶고, 아직도 많이 힘들지만, 전 그래도 오랫동안 전람회 노래를 부르고 싶습니다. 때론 웃으며, 어쩔 수 없을 땐 울기도 하면서요.”
가수 김동률이 듀오 전람회로 함께 활동했던 고(故) 서동욱의 1주기를 맞아 추모의 뜻을 전했다. 그는 18일 인스타그램에 “오늘은 동욱이가 떠난 지 일 년이 되는 날이다. 그를 사랑했던 사람들과 함께 모여서 미사도 드리고, 식사도 함께할 계획”이라며 이같이 밝혔다.
김동률은 지난달 개최한 단독 콘서트 ‘산책’에서 전람회의 첫사랑’과 ‘기억의 습작’을 부른 일을 돌이켰다. 7일간 이어진 당시 공연의 앙코르 무대에서 그는 “사랑하는 나의 벗 동욱이를 보내며”라는 문구가 담긴 사진을 전광판에 띄운 채 두 곡을 연이어 불러 7만 관객을 뭉클하게 했다.
김동률은 “‘첫사랑’은 전람회 탄생의 결정적 계기가 된 곡”이라며 “고등학교 때 만들었던 데모 테이프 안에 수록돼 있던 ‘첫사랑’을 친구의 친구를 통해 듣게 된 동욱이가, 내게 장문의 감상문을 보내줬던 것을 계기로 우리는 친구가 됐고, 자연스럽게 팀을 이뤄 음악을 해 보자고 의기투합하게 됐다”고 회상했다.
그는 “공연에서 실은 '첫사랑'이 제게 가장 큰 난관이었다. 어떻게든 7회차 끝까지 최선을 다해서 노래를 마무리하고 싶었다. ‘기억의 습작’ 단 한 곡을 듣기 위해 오신 관객도 있을 수 있다고 생각했다”고 털어놨다.
이어 “열심히 노력했지만, 마지막 공연 때는 제 맘처럼 끝까지 노래를 완창하지는 못했다. 대신 제가 못다 한 파트를 관객 여러분들이 조용히 채워 주셨다. 정말 감사하다”며 “비록 100% 프로답진 못했지만 그로 인해 저는 비로소 동욱이를 떠나보낼 수 있게 된 것 같다”고 말했다.
그러면서 “어쩌면 내게 꼭 필요했던 과정이 아니었나라는 생각을 뒤늦게 했다”며 “비단 저뿐만이 아니라 동욱이를 사랑했던, 그리고 전람회를 사랑했던, 그 자리에 함께 있던 모든 분이 비슷하게 느끼셨을 거로 생각한다. 함께 울어 주시고 노래해 주신 여러분들께 다시 한번 감사하다”고 전했다.
김동률은 서동욱과 휘문고와 연세대 동창으로, 전람회를 결성해 1993년 MBC ‘대학가요제’에서 ‘꿈속에서’로 대상을 받았다. 김동률이 멜로디를 만들고 서동욱이 가사를 지었다. 두 사람은 이듬해 1994년 1집으로 정식 데뷔해 ‘기억의 습작’ ‘여행’ ‘취중진담’ ‘졸업’ 등 다수의 히트곡을 냈다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
