시사 전체기사

관리실에 11시간 26차례 폭언…50대 여성 징역 8개월

입력:2025-12-19 14:48
공유하기
글자 크기 조정
생성형 인공지능(AI)로 만든 일러스트입니다.

아파트 관리실 직원들에게 상습적인 폭언과 욕설을 한 혐의로 재판에 넘겨진 50대 여성 입주민이 징역형을 선고받았다.

부산지법 형사12단독(판사 지현경)은 업무방해 혐의로 기소된 A씨에게 징역 8개월을 선고했다고 19일 밝혔다.

A씨는 지난 9일 4일 오전 6시쯤 자신이 사는 부산의 한 아파트 관리실에 전화해 폭언과 욕설을 하는 등 같은 날 11시간 동안 26차례에 걸쳐 전화를 걸어 관리실의 정상적인 업무를 방해한 혐의를 받는다.

당시 A씨는 술에 취한 상태로 관리실에 직접 찾아가 욕설을 계속했고, 신고받은 경찰관이 출동한 뒤에도 관리실 한 간부를 죽이겠다며 소리를 질렀다.

A씨는 이전에도 뚜렷한 이유 없이 이웃이나 관리실 직원에게 비슷한 범행을 저질러 여러 차례 경찰에 신고됐다.

지 판사는 “피고인은 다른 범죄의 누범기간 중에 주취 상태로 이 사건 범행을 저질렀고, 업무방해의 정도도 가볍지 않다”며 “피해자와 합의가 이뤄지지 않는 등 실형의 선고가 필요하다”고 판결했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
906
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경찰, ‘저속노화’ 정희원 스토킹 피해 고소사건 수사 착수
‘박수홍 돈 횡령’ 친형 2심 징역 3년6개월…법정 구속
배우 윤석화 뇌종양 투병 중 별세…향년 69세
곽도원, 음주운전 3년 만에 복귀 선언… “삶으로 증명”
입짧은햇님, ‘주사이모’ 파장에 활동 중단…“의사라 믿었다”
언니 유언대로… 허름한 차림 여성이 조용히 기부한 돈다발 [아살세]
美, 비즈니스 항공기 추락 사고…유명 카레이서 일가족 몰살
쿠팡 “해킹 손해는 회사 책임 없다” 논란 약관, 결국 삭제
국민일보 신문구독