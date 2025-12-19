‘남산 케이블카 64년 독점’ 한국삭도공업 손 들어준 법원 “서울시 남산 용도구역 변경 취소”
서울 남산 곤돌라를 설치하기 위해 도시관리계획을 변경한 서울시의 결정이 위법하다는 법원 판단이 나왔다. 서울시는 “공익성이 배제된 판결”이라며 “즉시 항소하겠다”는 입장을 밝혔다.
서울행정법원 행정6부(부장판사 나진이)는 19일 남산 케이블카 운영사인 한국삭도공업이 서울시를 상대로 제기한 도시관리계획결정 처분 취소소송에서 원고 승소로 판결했다.
앞서 서울시는 지난해 중순 남산 곤돌라 공사에 착수했다. 해당 사업은 오세훈 서울시장이 64년간 이어진 케이블카의 독점 구조를 해소하고 일대를 활성화한다는 취지에서 2027년 완공을 목표로 추진하던 사업이었다.
그러나 그해 9월 한국삭도공업은 서울시가 곤돌라 사업을 위해 도시자연공원구역 해지 기준에 어긋나는 용도구역 변경 결정을 했다며 이를 취소해달라는 소송을 냈다. 한국삭도공업은 64년간 남산 케이블카를 독점 운영 중인 곳이다.
서울시는 곤돌라 운영을 위해 남산에 높이 30m 이상의 철근 기둥을 설치하고자 대상지의 용도구역을 도시자연공원구역에서 도시계획시설공원으로 변경했는데, 이 과정에서 서울시가 도시자연공원구역 해지 기준을 준수하지 않았다는 게 한국삭도공업의 주장이었다. 이에 대해 법원이 이날 한국삭도공업 손을 들어준 것이다.
당시 한국삭도공업은 본안 소송과 함께 집행정지 신청도 했는데, 서울행정법원은 이 역시 받아들였었다. 이로 인해 곤돌라 사업은 1년 넘게 중단된 상황이다.
서울시는 법원 판결 이후 곧장 입장문을 통해 “공익성이 배제된 판결”이라며 “즉시 항소하겠다”고 밝혔다.
서울시는 “이번 판결이 도시관리계획 결정 과정에서 서울시가 준수한 절차적 정당성과 법률상 요건을 충분히 반영하지 못한 납득 못할 판단”이라며 “해당 도시관리계획 변결 결정 처분은 도시자연공원구역 변경 요건을 갖춘 행정조치”라고 했다.
이어 “남산 곤돌라는 이동약자·노약자 등 그동안 남산 접근이 쉽지 않았던 교통약자의 접근성을 보장하고 특정 민간 중심으로 운영돼 온 구조를 바로잡기 위한 서울시의 핵심 정책”이라며 “항소심에서 도시관리계획 변경의 적법성, 정책적 필요성, 공익성을 명확히 입증할 것”이라고 덧붙였다.
한편 서울시는 이번 소송과 별개로 공원녹지법 시행령 개정을 통해 곤돌라 사업을 지속 추진할 방침이다. 도시자연공원구역 내 높이 제한을 완화하는 공원녹지법 시행령 개정안은 지난 6월 초 국토부 장관 승인 후 7월 21일 입법예고를 마친 상태다. 다만 정권 교체와 새 장관 부임으로 법제처 심사 단계로 넘어가지 못한 채 멈춰 있다.
김창규 서울시 균형발전본부장은 “법원의 이번 1심 판결은 서울시가 ‘남산의 공공성 회복’이라는 원칙 아래 추진해 온 정책적 판단을 충분히 반영하지 못한 결정”이라며 “즉각 항소해 법적·정책적 정당성을 바로 잡고, 남산의 접근성을 회복해 ‘모두의 남산’으로 돌려드리기 위한 정책을 흔들림 없이 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.
