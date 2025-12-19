‘스토킹 살인미수’ 장형준에 울산지법 징역 22년 선고
전 여자친구를 수십차례 흉기로 찔러 살해하려 한 울산 ‘스토킹 살인미수 사건’의 피고인 장형준(33)이 1심에서 중형을 선고받았다.
울산지법 형사12부(박정홍 부장판사)는 19일 살인미수 혐의 등으로 장씨에게 징역 22년을 선고했다. 또 위치추적 전자장치(전자발찌)를 10년간 부착하고 보호관찰도 받으라고 명령했다.
장씨는 지난 7월 28일 전 여자친구인 20대 여성을 찾아가 흉기로 수십 차례 찔러 살해하려고 한 혐의를 받아왔다. 이 범행에 앞서 장씨는 헤어질 것을 요구하는 피해자를 집에 감금하고 흉기로 위협하고, 엿새 동안 500차례 이상 전화·문자메시지 등으로 스토킹했다.
이런 범행으로 당시 법원으로부터 접근금지 등을 명령받았다. 하지만 법원의 조치 이후 결국 피해자 직장 근처로 찾아가 피해자가 나오자 흉기로 목과 가슴 등을 40차례 이상 찔렀다.
당시 범행장소 인근 행인들의 신고로 병원에 후송된 피해자는 수차례 큰 수술을 받고 현재 회복 중이다.
장씨는 범행 전 ‘우발적 살인 형량’ 등을 검색하고 범행 장소도 수차례 답사한 사실이 드러났다. 재판 과정에서는 범죄 사실을 인정하면서도 우발적 범행을 주장하는 등 횡설수설하기도 했다.
재판부는 “피고인은 대낮에 치밀하게 범행했으면서 수사 단계에서 갑자기 자신의 정신병적 증상을 주장하고 수긍할 수 없는 변명을 하는 등 재범 위험이 매우 높다”고 양형 이유를 밝혔다.
울산=조원 기자 wcho@kmib.co.kr
