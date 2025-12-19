‘당심 70%’ 다시 힘 실은 나경원 “변함 없는 소신”
국민의힘 지방선거총괄기획단 위원장을 맡고 있는 나경원 국민의힘 의원은 19일 경선 룰과 관련해 당원 투표 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 상향하는 방안에 대해 “변함 없는 소심”이라고 재차 힘을 실었다.
나 의원은 페이스북에 “지방선거총괄기획단에서 이번 지방선거 공천시 당심 70% 이상 확대를 견지하지 않으면 가만있지 않겠다는 당원들의 강력한 항의가 많다. 충분히 그럴 만하다”며 이같이 밝혔다.
그는 “온갖 어려움에도 묵묵히 당의 뒷바라지를 해왔는데, 가장 중요한 선거를 앞두고는 홀대 받으니 그럴 수밖에”라며 “이번 지선 공천시 당원 70% 이상 상향은 내 변함없는 소신”이라고 강조했다.
그는 “국민의힘 책임당원이 이제 100만명”이라며 “나라가 걱정돼서 주머니 털어 당비 내고, 가장 앞서 목소리 내는 국민들”이라고 적었다. 그러면서 “우리 당이 제일 가까이서 제일 먼저 경청하고 존중해야 할 국민”이라고 주장했다.
나 의원은 “당심이 민심”이라며 “당원이 없으면 우리 당도 없다. 우리당 후보도 없다”고 거듭 강조했다.
그는 “당세확장을 위해서도, 여당 당세가 세고 조직화된 개딸이 있는 현실에서 높은 연선택 위험, 오차범위 밖으로 빗나간 일반 여론조사와 실제 선거 결과를 고려해서도라도 당심 비율을 높여야 한다”고 주장했다.
이어 “지방선거 투표율은 50% 언저리로, 투표율이 80% 육박하는 대선과 달리 봐야 한다”며 “당원 존중과 당력결집 없이는 이 험난한 선거에서 민심을 담아내기 어렵다”고 지적했다.
나 의원은 “다음주면 지선기획단 활동이 마무리된다. 앞으로 공천관리위원회, 최고위의 결단이 필요하겠지만 당은 당원들의 뜻을 우선으로 대변해야한다는 내 소신에는 변함이 없다”고 밝혔다.
앞서 기획단은 지방선거 경선 룰을 기존 '당원 투표·일반국민 여론조사 각 50%'에서 '당원 투표 70%, 일반국민 여론조사 30%' 반영으로 변경하는 안을 추진하겠다고 밝혔다.
그러나 이를 두고 당 안팎에서 비판이 나오자 나 의원은 지난 15일 “좀 더 다양한 의견을 수렴해 대안을 마련하고자 한다”며 수정 가능성을 시사했었다.
지선 기획단은 오는 23일 마지막 회의를 열고 경선 룰을 최종 확정해 당 지도부에 넘길 방침이다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사