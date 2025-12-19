민희진 ‘200장 불송치 결정서’ 어디서 얻었나…재판장도 의문
수사보고서 유출 가능성 일각서 제기
민희진 측, ‘적법한 경로로 입수한 것’
하이브와 민희진 전 어도어 대표 간 주주간계약 해지 및 풋옵션 소송에서 민 전 대표의 배임 관련 ‘불송치 결정서’가 새로운 이슈로 떠올랐다. 민 전 대표 측이 법원에 제출한 공식 불송치 결정서는 19장 분량인데, 민 전 대표는 “200장이 넘는 결정서를 받았다”고 밝혔기 때문이다. 하이브 측은 문서의 실체가 불분명하다며 문제 제기에 나섰다.
19일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사31부(재판장 남인수) 심리로 전날 열린 하이브와 민 전 대표 간 주주 간 계약 해지 소송 변론기일에서 하이브 측은 “(유튜브 채널) ‘장르만 여의도’에 출연해 경찰이 작성한 불송치 결정서가 200장 넘는다는 말을 한 적 있느냐”고 물었다. 민 전 대표는 “네, 제가 불송치 결정서를 받은 것”이라고 답했다.
하이브는 지난해 4월 민 전 대표가 어도어의 경영권 탈취를 시도했다며 그를 배임 혐의로 용산경찰서에 고발했다. 용산경찰서는 1년여간 수사를 진행한 후 올 9월 민 전 대표를 ‘혐의없음’으로 불송치 결정했다.
이에 하이브 측은 “민 전 대표 측이 (재판부에) 제출한 불송치 결정서는 19장이다. 그런데 방송에서는 200장이 넘는다고 했다”며 의문을 표했다. 재판장이 “200장이라는 말을 방송에서 했나”라고 묻자 민 전 대표는 “200장 넘게 제가 받았다”고 이를 재확인했다.
재판장이 재차 “(200장 넘는 불송치 결정서를) 증거로 제출했느냐”고 묻자 민 전 대표를 대리하고 있는 법무법인 세종 측은 “증거로 제출하지 않았다. 증거 입증은 저희가 하는 거니까. 필요한 불송치 결정서는 이미 제출했다”고 답했다. 재판부는 “만약 200장인지 19장인지 다툰다면 쪽수라도 제출해 달라. 쪽수 제출은 가능하지 않냐”고 하자, 민 전 대표 측 변호인은 “그것도 저희가 검토해 볼 필요가 있다”고 했다.
법조계 일각에서는 민 전 대표가 습득한 것이 경찰 내부 문서인 수사보고서일 수 있다는 의혹이 제기됐다. 경찰 불송치 결정서가 200장에 달하는 경우가 드물기 때문이다. 수사 상황이 담긴 보고서가 유출된 것이라면 수사의 공정성 훼손을 의심할 수 있고, 공무상 기밀 유출 혐의 역시 제기 될 수 있다는 분석이다.
검사 출신의 민경철 변호사는 “수사 정보 유출은 배우 이선균씨 사건에서도 문제가 된 바 있다”며 “만약 제3자도 아니고 수사 당사자에게 수사보고서를 유출했다면 더 큰 문제다”고 말했다.
반면 민 전 대표 측은 언급된 문서의 입수 경위가 아무런 법적 문제가 없다는 입장인 것으로 알려졌다. 법 제도상 보장된 열람·등사를 통해 확보한 문서들을 민 전 대표가 혼동해 불송치 결정서라고 표현한 것뿐이라는 설명이다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
