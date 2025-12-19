‘패스트트랙 충돌’ 박범계·박주민 벌금 300만원 선고유예

국회 '패스트트랙 충돌' 사건에 연루된 더불어민주당 박범계·박주민 의원이 지난 11월 28일 서울 양천구 서울남부지법에서 열린 1심 공판을 마치고 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

‘국회 패스트트랙 충돌’ 사건으로 재판에 넘겨진 더불어민주당 현역 의원들이 벌금형 선고를 유예받았다.