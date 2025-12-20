“개야 누더기야?” 200마리 쏟아져 나온 가정집 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 '개st하우스'를 구독해주세요.

지난달 서울 노원구의 한 가정집에서 누더기꼴을 한 개 160여 마리가 발견됐다. 견주는 보호하려고 하나둘 데려온 유기견이 번식을 거듭하면서 숫자가 늘어났다고 주장했다. 서울시는 수의사단체, 동물단체 및 시민 봉사자 도합 200여 명의 도움으로 문제의 호딩 현장을 수습하는데 성공했다. 이성훈 기자

-서울시 동물보호과 배진선 동물복지시설팀장

지난달 모습을 드러낸 문제의 애니멀호딩 현장 모습. 100평 남짓한 집 안에 개가 가득했다. 이성훈 기자

그동안 개st하우스팀이 애니멀호더(사육 능력을 넘어서는 많은 숫자의 동물을 키우는 사람)의 집을 취재한 게 열번이 넘습니다. 바글대는 개들과 배설물, 바퀴벌레, 쓰레기가 뒤범벅이 된 좁고 더러운 실내. 먼지 속에서 뒹구는 작고 꼬질꼬질한 강아지들.

나씩 잡아 세어보니 그 좁은 집에 모두 160마리가 넘게 살고 있었습니다. 한번에 구조하는 건 불가능한 숫자입니다.

서울 한복판에 이런 곳이...가정집에서 쏟아진 200마리 개들



지난달 13일 진행된 방치견 1차 구조 현장 모습. 20여 마리를 우선 구조한 뒤 접종, 중성화 치료를 마쳤다. 이성훈 기자

“10명만 모집해도 성공” 2주 임보자 모집, 놀라운 결과



“3일만에 개인기 척척” 체스의 가족을 모집합니다



2주 임시보호를 마친 뒤 일부는 실내 생활에 적응해 가정견으로 견생역전에 성공했다. F5는 2주 임보 뒤 보호자가 입양을 결정해 현재 행복이라는 이름으로 살고 있다. M50 체스는 청년 임보자의 품에서 지내며 입양을 기다리고 있다. 전병준 기자

■ 2주 임보가 만든 기적, 체스의 가족을 모집합니다

- 2살 추정 믹스견

- 중성화 수컷, 7㎏

- 낯선 사람에 대한 경계성 짖음이 있음

- 보호자와 가족에게 온순하며, 교육 습득력이 뛰어남

- 앉아, 엎드려, 손 등 기초교육 완료. 배변패드 사용 잘함



■ 입양을 희망하는 분은 아래 전화번호 및 인스타그램으로 문의해주세요

☎️서울시립동물복지지원센터 동대문: 02-921-2415

➡️임보자 인스타그램: puppy___pup



■체스는 개st하우스에 출연한 170번째 견공입니다(117마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



