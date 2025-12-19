시사 전체기사

안도걸 국회의원, 올 하반기 행안부 특교세 12억 확보

입력:2025-12-19 14:11
하수관로 악취저감시설 6억 등
“생활밀착형 과제 꾸준히 점검”

더불어민주당 안도걸 국회의원. 국민일보DB

더불어민주당 소속 안도걸 국회의원(광주 동남을)은 올 하반기 행정안전부 특별교부세 총 12억원을 확보했다고 19일 밝혔다.

행정안전부 특별교부세는 지방자치단체의 재정 여건과 사업의 필요성·시급성 등을 종합적으로 고려해 지원되는 재원으로, 재난·안전 대응은 물론 지역 현안 해결을 위해 활용된다.

안 의원에 따르면 이번에 확보된 특별교부세는 광주 동구 하수관로 악취저감시설 설치사업 6억원과 예술의거리(동부경찰서~중앙로) 환경개선 사업 2억원, 광주 남구 천변좌로 노후 시설물 정비사업 2억원, 사직동 둘레길(사직길) 야간보행환경 개선사업 2억원 등 총 4개 사업 12억원 상당이다.

특히 하수관로 악취 문제와 보행환경 개선 사업은 주민들이 지속적으로 제기해 온 생활 밀착형 현안으로, 이번 특별교부세 확보를 통해 사업 추진에 한층 속도가 붙을 것으로 기대된다.

안도걸 의원은 “이번 특별교부세 확보로 주민 생활과 안전에 직결되는 현안 사업을 추진할 수 있게 됐다”며 “현장에서 제기되는 생활 밀착형 과제들을 꾸준히 점검해 나가겠다”고 전했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

